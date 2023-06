El pasado lunes 26 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión para conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Víctor.

“Me he llegado a enamorar, pero reconozco que, con el tiempo, me cuesta más”, comenzó diciendo a su llegada al programa. “Ese debe ser el motivo por el que no tengo un éxito total, y estoy acostumbrado a estar sin pareja”, añadió. Por si fuera poco, el comensal confirmó a Carlos Sobera que nunca se había casado: “He tenido dos novias y he estado dos años con cada una. Tengo éxito con las mujeres, pero solo para cosas cortitas”.

Además, Víctor reconoció que, en cuanto a preferencias en una mujer, le encantan “las morenas con curvas”. Su cita para esa noche fue Lisa, que no tardó en contar más detalles de su vida: “Vivo sola en Madrid. Todas mis amigas tienen novio y me gustaría sentir el amor. Una pareja que tuve en la capital me hizo feliz, y quiero repetir la experiencia”.

Lisa se adelanta a su cita en #FirstDates26J: “Tranquilo, yo pago, los catalanes no invitan”https://t.co/Mny7mrMO6H — First Dates (@firstdates_tv) June 26, 2023

Nada más ver a su cita, la venezolana admitió lo siguiente: “No me agradan los hombres rubios, pero este tipo de rubio que tiene Víctor sí que me gusta porque es estilo holandés o nórdico”. Una vez en la mesa, ella confesó que era actriz y periodista y que, actualmente, se encargaba de hacer experiencias para turistas.

En cuanto a él, aseguró que se dedicaba al dibujo y la pintura. El hecho de que el comensal fuera fumador fue algo que no gustó a Lisa pero, a pesar de todo, continuaron la conversación hablando de sus relaciones pasadas. A la hora de pagar la cuenta, ella hizo este comentario: “Los catalanes no invitan, yo pago”. Recordemos que él, en realidad, era de Madrid pero residía en Barcelona.

Al ver que la cuenta ascendía a 40 euros, el artista propuso algo: “Si quieres pongo 30 euros para no ser tan catalán”. Ella lo rechazó tajantemente, dejando claro que prefería pagar a medias: “Ya veremos quién paga la siguiente”. En la decisión final en First Dates, Víctor sí quiso tener una segunda cita con Lisa pero ella terminó rechazando la propuesta: “Quiero una pareja estable y él está en un momento diferente al mío”.