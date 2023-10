Josie, con el paso de los años, ha sabido ganarse el cariño de millones de personas en nuestro país. No solamente brilla con luz propia como estilista, sino también como participante en diversos programas como son MasterChef Celebrity, Tu cara me suena o, incluso, Zapeando. Este lunes 2 de octubre ha regresado al espacio de LaSexta, donde ha confesado algo que ha dejado a muchos en shock.

Todo comenzó con la visita de Josie al programa de Dani Mateo. Lo hizo por sorpresa, ya que el equipo estaba hablando de la próxima participación de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3, siendo el décimo año consecutivo. Como no podía ser de otra manera, Josie volverá a trabajar con ella para preparar el estilismo para esa noche tan especial.

Bien es cierto que el que fuera participante de MasterChef Celebrity siempre ha sido muy cuidadoso a la hora de separar lo personal de lo profesional. A pesar de esta decisión, y tras varios meses alejado de las cámaras, este lunes ha hecho una confesión en Zapeando que, como era de esperar, no ha dejado completamente indiferente a nadie.

¿En qué consiste? En sincerarse, como nunca, sobre la enfermedad que casi le cuesta la vida. Debido a sus meses de ausencia en televisión, el estilista ha dado una explicación: «He engordado 11 kilos, casi me muero», comenzó diciendo, para dejar claro que, después de todo, ahora se encuentra «muy bien».

Lejos de que todo quede ahí, y refiriéndose a Tu cara me suena, Josie fue más allá: «Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir ‘estoy malo’, pero es que acabé liquidado». Además, añadió: «Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal».

Dadas las circunstancias, no ha dudado en aprovechar su participación en Zapeando para agradecer «a la ciencia y a la medicina» el hecho de haberle salvado la vida. «Acabé fatal. Pesaba 59 kilos, tenía una cara…», aseguró el estilista. «He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente. Lo necesitaba, necesitaba parar un poco», reconoció.

¿Qué enfermedad padeció Josie?

Él mismo ha confesado a sus compañeros de Zapeando que se trataba de un trastorno que surge cuando las glándulas suprarrenales no producen la cantidad suficiente de algunas hormonas que son realmente esenciales a la hora de que, en el cuerpo, se lleven a cabo diversas funciones. Es más, se dio a conocer que, quien padece esta curiosa enfermedad, padece pérdida de peso, presión arterial baja, vómitos y hasta náuseas, entre otros tantos síntomas. Por fortuna, ¡ya está mucho mejor y esta etapa solamente ha quedado en un gran susto!