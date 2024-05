Carmen Maura recuerda que se hizo un Ángel Cristo Jr en su último rodaje: «Se pusieron como locos»

El Hormiguero ha recibido a una pareja de invitadas inédita hasta el momento en el programa como son Carmen Maura y Eva Longoria, que han trabajado por primera vez juntas en la serie Tierra de mujeres, que se podrá vez desde el próximo 26 de junio en Apple TV+. En la entrevista, la actriz española ha recordado el día que desapareció del rodaje, poniendo en un aprieto al equipo, como ya hiciera Ángel Cristo Jr en Supervivientes.

Se trata de la primera serie en la que las dos actrices trabajan juntas, algo que ha ocurrido gracias a que la estrella americana se ha instalado en España en su mansión marbellí, por lo que está comenzado a aceptar e impulsar proyectos en nuestro país. Longoria se convierte en una mujer que decidió abandonar el pequeño pueblo catalán en el que nació para comenzar una nueva vida.

Carmen Maura y @EvaLongoria nos presentan la serie, “Tierra de mujeres” que se estrena el 26 de junio en @AppleTV #LongoriaMauraEH pic.twitter.com/qMrcezod9c — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 28, 2024

Para su desgracia, la vida idílica que tenía se acaba de un día para otro cuando su marido empieza a tener problemas por deudas. Tanto ella como su hija deben escapar de Estados Unidos, donde han vivido hasta ese momento, para refugiarse en el que fue su pueblo natal y reencontrarse con su madre, algo que esperaba no tener que hacer. Allí tendrán que escapar de los matones que las persiguen para cobrarse la deuda.

El día que Carmen Maura desapareció del rodaje

Si hace solo unos días Ángel Cristo Jr desapareció sin dar explicaciones del Supervivientes -fue expulsado por estar desaparecido durante más de 3 horas por una isla en Honduras-, la actriz también puso en problemas a sus compañeros de rodaje. Pablo Motos ha querido sacar el tema en su entrevista en El Hormiguero.

«Pensaban que me había perdido, pero estaba en un bar con uno del equipo. En el rodaje visitamos muchos pueblos, pueblos que eran preciosos, y me encantaba pasearme por ellos», ha explicado la veterana actriz. Según ella, solo quería disfrutar de los maravillosos pueblos en los que rodaban, que no son nada turísticos y que tienen un encanto especial.

«Yo tenía un ratito, uno del equipo me dijo de irnos a tomar un café y nos fuimos a tomar un café. Y los demás se pusieron como locos pensando que me había perdido o que me habían raptado», ha recordado riéndose. Pese a que les llamó exagerados, durante bastantes minutos hubo preocupación por saber dónde estaba, aunque en realidad estaba disfrutando de un rato de descanso en un bar.

Pero no fue la única vez que Carmen Maura puso en aprietos al equipo, ya que también se metió en un río helado. «Yo estoy muy acostumbrada a bañarme en la piscina por la mañana en el campo cuando hace un frío enorme, y además es que me gusta mucho el agua», por eso ella estaba muy tranquila a la hora de grabar esa escena en la que acaba metida en un río.

Debido a que no se grabó en verano, todos estaban preparados con neoprenos para ayudarla a entrar en el agua e intentar hacerlo lo más rápido posible, pero ella estaba completamente encantada. En cambio, Eva Longoria no recuerda aquella escena con tanto cariño y ha reconocido que lo pasó bastante mal.