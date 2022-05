Carmen Borrego, entre lágrimas tras estas declaraciones de Rocío Carrasco

El pasado viernes, vivimos uno de los programas más intensos de los últimos meses en ‘Sálvame’. La colaboradora del programa, Carmen Borrego, ha explotado tras estar varios días aguantado burlas de algunos compañeros, además de menosprecios tras la ausencia de amigas como Rocío Carrasco o Belén Rodríguez en la boda de su hijo: “Me habría gustado que al menos uno de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo”.

Este tipo de comentarios han provocado que la colaboradora estallara en directo contra los comentarios que estaba recibiendo la boda de su hijo: “No todo puede ser una mierda. Sobre todo una cosa para mí tan importante. ¿Nadie tiene nada que decir bueno? ¿Nada? Llega un momento que claro… Yo estaba muy feliz, y me parece feo por él, porque no se lo merece. Han trabajado muchos para esa boda. Después de 5 ó 6 días con lo mismo, se te hace duro”, achacaba.

Los motivos por los que Belén Rodríguez no acudió a la boda del hijo de Carmen Borrego 💥 #yoveosálvame https://t.co/5I4K58Cajv — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 19, 2022

“Todo ha sido malo, todo. Me da mucha pena mi hijo, que está de luna de miel, y está pendiente de esto”. Sin embargo, lo más duro de la tarde para Carmen Borrego estaría por llegar con la conexión en directo con Rocío Carrasco, quien no ha querido desvelar los motivos por los que faltó a la boda. Aunque, en un tono de broma, ha dejado caer que a la boda de Alejandra Rubio, o incluso a la de Valldeperas, si hubiera acudido, dando a entender que no fue por voluntad propia.

Tras escuchar estas palabras, la hermana de Terelu Campos no ha podido evitar romper a llorar: “Que se le haga de menos a mis hijos, me duele en el alma. Tú puedes ir a la boda que tú quieras, pero no me parece oportuno que Rocío Carrasco haya dicho que sí iría a la boda de Alejandra Rubio, o a la de Valldeperas. Me ha sentado como un puñal”.