Cardi B desvela cómo se enteró de que estaba embarazada tras descubrir la infidelidad de su pareja

Los últimos meses no han sido fáciles para Cardi B, al menos a nivel personal. Tras numerosas diferencias con su ahora ex marido, el rapero Offset, la artista tomó la decisión de separarse definitivamente de él. Pues, entre otros aspectos, fue víctima de una infidelidad. Sin embargo, y tal y como ella misma ha explicado, lo que nunca se imaginó fue que la vida le volvería a cambiar de forma radical con la llegada de su tercer hijo. Un bebé que no estaba en sus planes, especialmente por la situación sentimental en la que se encontraba, pero que se terminó convirtiendo en el rayo de luz que ha amenizado sus días. Eso sí, recordemos que la cantante ya es madre de otros dos pequeños: Kulture, de 6 años, y Wave, de 3.

Durante todo el tiempo de gestación la rapera no anunció en los medios de comunicación que se encontraba embarazada. Fue el pasado mes de septiembre cuando sorprendió a todos con su última publicación de Instagram. Pues, en ella, la rapera se mostraba en la cama de un centro hospitalario junto a su hija recién nacida. Una publicación que fue acompañada con la fecha del 7 de septiembre, día que nació la pequeña. Por lo tanto, y como era de esperar, no es de extrañar que las redes sociales hayan revolucionado con este inesperado acontecimiento. Por ello, la intérprete de WAP ha realizado un directo de Instagram para hablar del tema.

Dirigiéndose a sus más de 165 millones de seguidores, la rapera se ha sincerado y ha confesado que su tercer embarazo no fue buscado. «Yo también me enteré tarde», señaló. De esta manera, la artista ha explicado que el pasado mes de enero se sometió a una cirugía para retirar algunos implantes de su trasero y cambiarlos por inyecciones, así como para eliminar la fibrosis de su cuerpo.

Para poder llevar a cabo esta cirugía tuvo que realizarse dos análisis de sangre, los cuales dieron negativo a un embarazo. Pero, fue mientras promocionado su sencillo Enough que comprendió todo. «Me desperté y mi boca sabía a cobre. Y pensé: ‘Dios mío, esto solo me pasa cuando estoy embarazada’. Así que lo supe inmediatamente», explica.

Ante ello, en ese momento, ella calculó que tendría seis o siete semanas de embarazo. Pero, posteriormente, su médico la sacó de su error. «Me dijo: ‘No estás embarazada de siete semanas. Estás embarazada de 17 semanas’. Y yo le dije: ‘Imposible, porque solo he tenido sexo una vez este año», señala. Fue entonces cuando el doctor le mostró una ecografía.

«Era un bebé entero, no algo pequeño, sino enorme, y me emocioné muchísimo en ese instante», afirma. «Y luego pregunté: ‘¿Y qué es?’. Y mi ginecólogo me dijo que era una niña. Me puse de pie llorando todavía más porque todo el mundo sabía que era lo que más deseaba y sentí que Dios me hablaba», confiesa.

De momento, Cardi B no ha revelado el nombre de su hija. Pues, al parecer, tiene pensado mantenerla en el anonimato todo lo que pueda. Una acción que no ha realizado con sus dos hijos mayores. Por otro lado, cabe señalar que la rapera solicitó el divorcio de Offset un mes antes de dar a luz.

Asimismo, y debido a que su matrimonio estaba roto. La artista tuvo miedo de contarle a su familia y a sus seres queridos que estaba embarazada. Pues, al parecer, temía que la «juzgaran» por tener un bebé sin estar casada. Además, y debido a que sí ha recibido ciertos comentarios negativos por ello, ha decidido no mostrar el rostro de su niña. «Desearía que pudierais verla, pero no quiero mostrar a mi bebé hasta que sea un poco más mayor», sentencia.