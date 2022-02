El pasado martes 22 de febrero, nada más comenzar el programa, ‘Sálvame’ anunció el equipo tenía una serie de mensajes que José Antonio Canales Rivera habría mandado a una chica. Todo esto habría sucedido en junio del año 2021, es decir, cuando el diestro todavía mantenía una relación sentimental con Isabel.

Canales Rivera, mientras miraba su móvil, aseguraba que “la verdad es que me interesan más bien poco”. Eso sí, antes de que Adela González empezase a leer algunos de esos supuestos mensajes que se intercambiaron el sobrino de Paquirri y esta joven, llamada Estefanía, el colaborador estalló como nunca contra ‘Sálvame’.

“Voy a decir una cosa antes de que sigáis”, comenzó diciendo Canales Rivera. “Yo, por estas gilipolleces, perdí a la persona que más amaba y quería, y perdí mi lugar de confort, mi hogar y mi casa”, añadió. Es más que evidente que, después de todo lo vivido, no está pasando por su mejor momento a nivel personal. Así pues, quiso recordárselo a sus compañeros de ‘Sálvame’.

‘Sálvame’ descubre unos mensajes que Canales se habría intercambiado con una chica estando con Isabel 💥 #riveirrita https://t.co/ZQxpS6eR1h — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 22, 2022

Por lo tanto, dejó claro que “a estas alturas, que estoy intentando poner en orden todas mis cosas después de todo lo que he pasado en los últimos 5 meses… ponerme a ver esto que ya ha pasado hace 6 meses, para hacerme daño gratuito no solo a mí, también a aquella persona a la que he querido tanto…”

De esta manera, Canales Rivera no dudó un solo segundo en mostrarse muy contundente al respecto: “Si seguís por ahí yo abandono. No tengo ninguna necesidad de aguantar esto, entonces me voy”. Y eso fue exactamente lo que el diestro hizo. El programa, por su parte, emitió una llamada telefónica de la chica donde ésta deja claro que “nunca ha sido su pareja formal” pero que, aun así, “le ha vendido una moto que no era normal”.

Por si fuera poco, la joven reconoció que el primo de Kiko Rivera le pedía verse, y lo hacía de una manera un tanto “ansiosa”. Antes de poder escuchar todo lo que había comentado Estefanía al programa, Canales Rivera se levantó de su sitio y abandonó el plató de ‘Sálvame’ sin decir ni una sola palabra. Un golpe en la mesa que, desde luego, ninguno de sus compañeros esperaba que hiciera.