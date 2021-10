El actor turco Can Yaman se ha vuelto uno de los rostros más conocidos en todo el mundo desde que el público pudo ser testigo de su increíble interpretación en la ficción ‘Erkenci Kus’. Desde entonces, la vida del intérprete turco podría decirse que ha dado un giro de 180º, llegando a ser uno de los actores más deseados por las grandes producciones.

Actualmente, Can Yaman está en plenas grabaciones de su nueva serie en Italia, más concretamente, en Palermo. Pero, ha aprovechando un huequito que tenía libre en su ajetreada agenda profesional para hacer publicidad de su nuevo perfume, ‘Mania’. El anuncio de un nuevo proyecto profesional que ha venido de la mano de una de las instantáneas más seductoras del turco.

La temperatura en la cuenta oficial de Instagram del actor ha subido en cuestión de segundos, y si no que se lo digan a sus casi 9 millones de seguidores. Unas imágenes que no han dejado indiferente a nadie y que fueron acompañadas de un anuncio muy especial. «El cariño que estoy recibiendo en Palermo en estas semanas me deja realmente sin palabras.

Para darte las gracias, tengo una sorpresa exclusiva para ti», escribió el turco.

«Sigue a @canyamanmaniaoficial, pronto llegarán todos los detalles», añadió. Can Yaman está pasando por su mejor momento profesional y está teniendo un gran éxito en todo el mundo, sobre todo en Italia, donde está trabajando en grandes proyectos, a la espera de que comience el rodaje de la serie de ‘Sandokan’. Eso sí, respecto a su nuevo perfume, todo a punta a que su lanzamiento promete no decepcionar a nadie.

Un nuevo trabajo con el que el actor ha dado un nuevo paso en su carrera profesional, demostrando con ello una vez más, el por qué es uno de los intérpretes más populares del momento.