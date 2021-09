Camilo continúa con su exitosa gira de conciertos por nuestro país. El artista colombiano está disfrutando al máximo de estos días por España, conociendo lugares que le han conquistado, y tocando en sitios en los que nunca imaginó poder actuar, como el WiZink Center de Madrid.

El sold out en el WiZink Center se quedará para siempre grabado en la mente del artista, que aún no se puede creer lo ocurrido durante esa noche. Una noche en la que estuvo acompañado por grandes amigos, como Pablo Alborán, Dani Martín, Nicki Nicole y su mujer, Evaluna.

Tras el concierto, y todavía con la emoción de haber vivido uno de los momentos más especiales de su carrera, Camilo compartió en su cuenta de Twitter un mensaje muy concreto. En él, explicaba las razones por las que se había enamorado de Madrid, mucho antes de conocer la ciudad.

Yo me enamoré de esta cuidad antes de haberla siquiera pisado!

Esta noche no solo pude cumplir un sueño, sino cumplirlo de la mano de la gente que más amo y admiro. @Montanerevaluna #NickiNicole @pabloalboran @_danielmartin_

Gracias Madrid por haberme recibido con tanto amor pic.twitter.com/Viz9bty77r — Camilo (@CamiloMusica) September 6, 2021

«Desde que Dani Martín me habló por primera vez de Madrid, me enamoré de esta cuidad antes de haberla siquiera pisado! Y nació un sueño enorme, el de cantar aquí en el WiZink Center. Esta noche no solo pude cumplir ese sueño, sino cumplirlo de la mano de la gente que más amo y admiro. Evaluna, Nicki Nicole, Pablo Alborán y Dani Martín. Gracias Madrid por haberme recibido a mí y a mi familia con más amor del que yo hubiera podido imaginarme», escribió el artista en sus redes.

Antes de continuar con su gira, Camilo compartió un nuevo vídeo en el que amenazaba con volver a Madrid lo antes posible, pues ya siente la capital de España como su segunda casa. Y es que tal y como expresó Dani Martin durante el concierto: “Madrid es mucho Madrid… y Camilo es mucho Camilo”.