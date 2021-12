Camila Cabello sigue trabajando en su esperado próximo álbum de estudio, ‘Familia’. Un álbum con el que la artista quiere rendir homenaje a sus raíces cubanas y mexicanas, del que ya se conoce un adelanto, ‘Don’t go Yet’.

Tras el éxito de ‘Camila’ su álbum debut en solitario y ‘Romance’, su segundo disco, ‘Familia’ podría ser el disco más personal de la artista. Y no solo por el regreso a sus orígenes, sino que como ella misma ha adelantado en varias ocasiones, el título del disco será el concepto que acompañará a cada una de las canciones.

«Creo que en esta sociedad donde todo está enfocado en el individuo, y el éxito del individuo, se experimenta más felicidad cuando estás con otra gente; ese es el mensaje del disco», expresó la artista durante una entrevista con ‘Los 40’ realizada hace unos meses.

I wanted to pay tribute to my Mexican heritage with this Christmas cover of I’ll be home for Christmas – Luis MiRey did it first & in Spanish, but I wanted to bring it to an audience that normally doesn’t get to hear the beauty of Mariachi music🎄🎄🎄 pic.twitter.com/YwmZcG63el

— camila (@Camila_Cabello) December 7, 2021