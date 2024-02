C. Tangana no fue el único: los otros trabajos de los famosos antes de ser conocidos

C. Tangana sorprendía a los espectadores de laSexta al desvelar que una conocida cadena de restaurantes le debe unos 600 euros de las horas extras que nunca le pagaron. El cantante no es el único que tuvo que buscarse la vida, ya que nombres tan conocidos como Rihanna, Dua Lipa o Harry Styles trabajaron en otras profesiones que nada tenían que ver con las que les han dado la fama.

El madrileño contó en laSexta su mal recuerdo como empleado en un restaurante muy conocido en la ciudad de Madrid, ya que se encuentra en plena Gran Vía. «No me gustaba que viniese Vanesa, que era la encargada, y me dijese: ‘Hoy vas a hacer el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche’. Ahí, pelándote de frío», recordó con amargura.

Pero no es el único detalle que sacó a la luz de aquel tiempo, también desveló que su nómina apenas alcanzaba los 350 euros al mes, algo que se podía complementar con las horas extras, pero tampoco le sirvieron de mucho. «Todo lo que podían ratearte si no fichabas bien o si te cambiaban los fichajes», dijo muy enfadado para afirmar que le «mangaban horas», por lo que no dudó en denunciar que le deben «por lo menos 600 euros».

El cantante es solo uno de los muchos artistas que han tenido que recurrir a trabajar en otra cosas antes de dar el salto definitivo a su carrera, siendo algunos casos muy conocidos.

Dua Lipa fue modelo

Aunque ahora mismo triunfa en cualquier registro, antes de comenzar su imparable carrera musical eligió dedicarse al mundo de la publicidad para una conocida marca de ropa. Allí intentó hacer contactos y conocer a algún productor que la ayudase a conseguir su objetivo, algo que tuvo que esperar a conseguir gracias a su aparición en el programa Factor X, cuando tenía solo 17 años.

Harry Styles fue dependiente de una pastelería

Como ya le pasase a C. Tangana, el británico tuvo que trabajar en otra profesión antes de saltar a fama con One Direction. Antes de acudir al ya mencionado Factor X -donde conoció a sus compañeros de la boy band- fue dependiente de una pastalería a la que volvió años después, pero convertido en un ídolo de masas, gracias a la película This is us.

Nicki Minaj fue despedida por perseguir a un cliente hasta su coche

Nadie puede dudar que la cantante tiene un fuerte temperamento, pero la leyenda dice que en su trabajo como camarera le dio muchos problemas, tanto que fue despedida. Todo ocurrió porque persiguió hasta el coche a un cliente por haberse llevado un bolígrado del restaurante en el que trabajaba.

Rihanna tuvo que ayudar a su padre a vender en un puesto callejero

La de Barbados proviene de una familia en la que las peleas eran frecuentes y el ambiente en su casa no era el más adecuado, pero siempre supo que debía cumplir con sus estudios, por lo que fue una alumna con buenas notas pese a todo.

La música llegó a su vida en forma de salvación, ya que cuando era una adolescente creó con dos amigos de su colegio un grupo, lo que le sirvió para desconectar de lo que pasaba en su familia. Antes de firmar un gran contrato con un productor musical tuvo que ayudar a su padre vendiendo ropa en un puesto en la calle, algo que seguro le influyó para la gran empresaria que es desde hace años.