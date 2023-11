Taylor Swift ha vuelto a ser noticia por uno de sus nuevos lanzamientos musicales. Tal y como ha realizado con sus anteriores proyectos, la cantante de 33 años ha re grabado el disco 1989, el cuál tantos éxitos le trajo en el 2014. Un proyecto que presenta bajo el título de Taylor’s Version y donde se aleja cada vez más del sonido country que la vio nacer.

Precisamente este proyecto no ha tardado en liderar los principales charts musicales con sus nuevas versiones. Un trabajo por el que los fans de la cantautora han echado la vista atrás y han recordado que durante aquella época Swift mantuvo una relación con una estrella muy querida de la industria musical, Harry Styles.

Taylor Swift y Harry Styles paseando en #2deDic pic.twitter.com/tZuDvBDj — TSTIDOLOS ☆. (@SuenaDistinto) December 7, 2012

La pareja mantuvo una corta pero intensa relación sentimental entre 2012 y 2013, la cual se sirvió de inspiración a Taylor Swift para componer algunas de sus obras maestras. De hecho, los fans se han percatado que este disco cuenta con una gran cantidad de indirectas al que fue su novio por aquellos años. ¡Hacemos un repaso!

Style

El caso más evidente es el sencillo Style, el cual lleva el apellido del integrante de One Direction. Sin ningún tipo de filtros, Taylor Swift canta sobre una pareja que se separa tras muchas idas y venidas. Una clara referencia al noviazgo que mantuvo con el artista y donde llega a definirlo físicamente en los versos.

«Tienes esa mirada soñadora de James Dean en tus ojos / Tienes ese cabello largo, peinado hacia atrás, camiseta blanca», entona. Una referencia que concuerda a la perfección con el estilo que llevaba el intérprete de As it Was durante esos años. Asimismo, el videoclip muestra un colgante en forma de avión de papel, el cuál era muy icónico en el cantante.

Out of the woods

El siguiente tema que los fans apuntan como una clara indirecta al británico es Out of the woods. En el sencillo la artista vuelve a hacer hincapié en una relación que está pasando por su peor momento tras volver y romper de forma intermitente. Todo ello sumado a la pequeña mención al colgate del avión de papel que llevaba Harry Styles.

«Tu collar colgando de mi cuello / La noche que no pudimos olvidar del todo / Cuando decidimos / Mover los muebles para poder bailar / Dos aviones de papel volando, volando», señala.

I know places

La siguiente canción de la lista es I know places, donde Taylor Swift canta sobre una pareja muy mediática a la que le es imposible salir a la calle. Recordemos que durante 2012/2013 el británico lideraba los charts musicales junto a sus compañeros de One Direction y ella era una de las mayores artistas femeninas del momento, por lo que la evidencia es clara.

Además, hace mención a los zorros, animal que aparece en un jersey que ella llevó en una de sus citas con Styles. «Ellos son los cazadores, nosotros los zorros / Y corremos», se puede escuchar.

Wonderland

Otro tema indispensable es Wonderland, donde la cantautora habla de los ojos verdes de Harry styles y a un gato de Cheshire. Pues, no es ningún secreto para nadie que el cantante es procedente de esta región de Inglaterra. «¿No brillaron tus ojos verdes al verme? ¿No calmaste mis miedos con una sonrisa como la del Gato de Cheshire?», canta.