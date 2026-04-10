C Tangana y su pareja, Rocío Aguirre, dan la bienvenida a su primer hijo: «Mi familia»

Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas. Una frase que C Tangana ha vivido en primera persona. Y es que, jamás se llegó a imaginar el madrileño que su visita a un bar, allá por el 2019, le terminaría uniendo a la mujer de su vida. Siete años han pasado desde entonces, el cantante sintió un gran flechazo por Rocío Aguirre, nada más verla. Ella, por su parte, tampoco le fueron indiferente los encantos del artista. Por ello, durante todo este tiempo, han optado por tener un romance discreto y alejado del foco mediático. Una historia de amor que, este 2026, han celebrado con la llegada de su primer hijo en común.

Durante las últimas horas, las redes sociales han celebrado la buena noticia. Pues, a través de su cuenta de Instagram, Rocío Aguirre ha compartido una publicación donde ha presentado al mundo a su hijo. Acostada en la cama del hospital, la fotógrafa chilena se ha mostrado muy feliz de compartir la noticia. «Mi familia», ha escrito en la leyenda de la publicación. De esta manera, se puede observar cómo C Tangana aparece abrazando a su chica y a su hijo. Una tierna publicación que poco ha tardado en llenarse de comentarios y felicitaciones.

Como bien saben los fans del artista, él siempre dejó claro que le encantaría ser padre. Uno de sus sueños era formar su propia familia, pero, por circunstancias de la vida, no se pudo. Hasta que el destino le presentó a Rocío Aguirre. «Yo quería tener muchos hijos, pero se me ha ido pasando. Suficiente responsabilidad tengo conmigo, con mis amigos y con portarme bien con mi familia como para, encima, tener la responsabilidad de una criatura. No me lo he quitado del todo de la cabeza, pero antes sí me lo imaginaba y lo fantaseaba, y ahora he dejado de hacerlo», comentó en su momento para el programa de Lo de Évole.

De momento, C Tangana no ha hecho ninguna referencia en sus redes sociales respecto al nacimiento de su hijo. Pues, él siempre ha intentado alejar su vida personal del foco mediático, pero el anuncio de Rocío Aguirre ya es información suficiente. Y es que ambos padres están en una nube de felicidad con la llegada del bebé.

¿Cómo se conocieron C Tangana y Rocío Aguirre?

Según se ha podido saber, todo sucedió en el 2019. Rocío estudiaba fotografía de moda y publicidad en Madrid. Ya tenía todo preparado para volver a su tierra natal, Chile. Pero, por azares de la vida, conoció a C Tangana en un bar. La conexión entre ambos fue notoria desde el primer momento, por lo que no dudaron en seguir conociéndose.

Ella se quedó en Madrid, no regresó a Chile. De hecho, llegaron a pasar el confinamiento juntos, como consecuencia del COVID-19. El resto ya forma parte de la historia de la pareja. Pues, Rocío Aguirre se ha convertido en uno de los grandes apoyos de C Tangana. Su fan número 1. Eso sí, fue en noviembre del pasado 2025 cuando la fotógrafa anunció su embarazo.