Previsión AEMET para Castilla y León: nubes y lluvia en el norte, sol y viento variable en el sur

Pocos nubosidad y aumento de las nubes en el norte y este marcan el día en buena parte de Castilla y León el 1 de mayo de 2026. Aunque la jornada comenzará sin sobresaltos, se prevén lluvias débiles en las montañas del norte y chubascos con tormentas en el noreste durante la tarde. Las temperaturas mostrarán ligeros cambios en las mínimas y un ascenso en las máximas, mientras que el viento soplará de forma variable, predominando del sur y suroeste.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 1 de mayo

Nubes y sol con posibles chubascos en León

El cielo de León se despereza lento esta mañana, con una mezcla de nubes y algo de sol que invita a disfrutar del día. A medida que avanzan las horas, la probabilidad de chubascos se asoma suavemente, especialmente hacia el mediodía. Las temperaturas, frescas al amanecer, alcanzarán un máximo de 21 grados, aunque la sensación térmica puede llegar a sentirse más cálida.

Ya por la tarde, el viento soplará con una brisa suave, apenas perceptible, pero la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. Conforme caiga la tarde, es probable que unos ligeros chaparrones salpican el horizonte, dejando el cielo aún más hermoso cuando el sol se despida a las 21:22, marcando el final de un día lleno de matices.

Zamora: nubes grisáceas y viento fuerte

Las calles de Zamora despiertan envueltas en una atmósfera de expectativa, donde la brisa fresca anticipa un día que promete ser agitado. Nubes grises que se agrupan en el horizonte sugieren que la calma matutina es solo un aviso previo a un cambio notable. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 23 grados, el viento soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h, lo que puede provocar un ambiente inestable.

La mañana se presentará con un toque de calma, ideal para disfrutar brevemente el día y aunque las primeras horas no traerán lluvias, la tarde se vestirá de otro color con cielos más sombríos. Con una sensación térmica que puede alcanzar los 24 grados y una humedad que fluctúa entre el 35% y el 100%, no está de más llevar un paraguas a mano y abrigarse, ya que las ráfagas pueden llevarse más que el mal tiempo.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco ideal para pasear

Este martes amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado, ideal para disfrutar de las primeras horas del día, cuando la temperatura mínima rondará los 7°C y la sensación térmica se sentirá algo más fresca. A medida que avanza la mañana, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar una máxima de 23°C en la tarde, aunque la sensación térmica podría inundar el ambiente con un calor de hasta 22°C, especialmente bajo la alta humedad que escalara hasta un 100%, lo que hará que el día se sienta algo pesado.

El viento soplará del sur a una velocidad media de 15 km/h, con rafagas que podrían alcanzar los 37 km/h, por lo que es recomendable tener cuidado en exteriores. No se espera lluvia durante el día y con la salida del sol a las 07:21 y su ocaso a las 21:19, Salamanca disfrutará de más de 14 horas de luz. La jornada se presenta fresca y agradable, ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

Valladolid: cielos despejados y ambiente templado

Las condiciones para el día se presentan con un tiempo agradable, con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas que podrían aparecer por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados, ofreciendo un ambiente templado y cómodo, con viento leve que apenas se hará notar.

Es una jornada ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, pues las condiciones son propicias para compartir momentos agradables. Aprovecha este tiempo tranquilo para desconectar y disfrutar del día.

Nubes y posibilidad de lluvia en aumento en Burgos

Esta mañana en Burgos, el cielo se presenta cubierto, con un ligero ambiente fresco marcado por temperaturas que rondan los 10 grados. El viento sopla del sur a una velocidad moderada, lo que puede acentuar la sensación térmica un poco más fría. A medida que avanzamos hacia la tarde, el tiempo cambiará ligeramente; aunque las nubes persisten, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados. Se recomienda salir abrigado y tener un paraguas a mano, ya que hay probabilidad de lluvia más adelante.

Palencia: mañana soleada seguida de calma nocturna

Las primeras horas traen un cielo despejado que permitirá disfrutar de una agradable mañana con temperaturas mínimas alrededor de 8°C. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá hasta los 22°C, ofreciendo una sensación térmica que alcanzará los 23°C gracias a la suave brisa del sur, que soplará a unos 10 km/h.

Sin embargo, se prevé que la tarde permanezca estable y tranquila, sin probabilidades de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche, cuando el mercurio se sitúe en torno a los 13°C.

Agradable día soleado por delante en Ávila

Esta mañana, Ávila se despierta con cielos despejados y temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 6 grados. La brisa suave del viento, en dirección predominante del sur, acompaña a un ambiente agradable, aunque la humedad relativa se siente algo elevada. A medida que avance el día, el cálido sol elevará los termómetros hasta los 22 grados, manteniendo un estado del cielo igual de claro y sin apenas probabilidad de lluvia. Es recomendable salir abrigados esta mañana, pero no olviden las gafas de sol para disfrutar del buen tiempo que parece acompañarnos hasta la noche.

Segovia: cielo despejado con nubes y brisa

El cielo de esta mañana se presenta despejado y fresco, con temperaturas mínimas alrededor de los 9 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 22 grados, mientras una suave brisa del sur soplará a unos 15 km/h, aportando una agradable sensación térmica.

Sin embargo, se prevén algunas nubes que podrían traer precipitaciones ligeras en la tarde-noche, con una probabilidad del 10%. Por lo tanto, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre estén preparados para posibles chubascos. ¡Disfruten del día!

Cielos cubiertos y lluvias esperadas en Soria

La jornada amanece fresca en Soria, con temperaturas que rondan los 9 grados y una ligera brisa del sureste. A medida que avanza el día, el cielo comenzará a cubrirse, presagiando la posibilidad de lluvias que serán más intensas en la tarde y durante la noche, donde la probabilidad se incrementa notablemente. La sensación térmica puede llegar a alcanzar los 21 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino.

Con más de 13 horas de luz, la tarde se presentará algo más templada, aunque el ambiente seguirá siendo variable y propicio para las precipitaciones, especialmente al caer la noche. Los niveles de humedad serán elevados, haciendo que el ambiente se sienta más húmedo y fresco. Asegúrate de estar preparado para un día en el que las lluvias podrían dominar la escena.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET