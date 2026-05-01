Cielo nuboso preside hoy, 1 de mayo de 2026, toda la provincia de Barcelona. Las temperaturas mínimas ascienden en el litoral, mientras que las máximas presentan un ligero descenso en el noreste. Viento flojo del nordeste en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de mayo

Barcelona: cielo cambiante con riesgo de lluvia

A medida que Barcelona se despereza bajo el suave manto del amanecer, la jornada promete una mezcla de sorpresas. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 23 grados, el aire fresco de la mañana invita a disfrutar de un paseo, aunque se percibe un ligero riesgo de chubascos en la tarde-noche, cuando el cielo se tornará más gris y cambiante. Las nubes, como viajeros indecisos, podrían dejar caer algunas gotas, mientras el viento sopla del este a una velocidad moderada, añadiendo un toque vivificante a la atmósfera.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, alrededor de 23 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más cálida, a causa de la humedad que se intensifica a medida que avanza el día. Con una humedad que alcanza su pico en el 85%, el ambiente podría sentirse algo pesado, especialmente al atardecer, cuando el sol se despide tras el horizonte a las 20:48. Así, junto a la posibilidad de alguna lluvia ocasional, nuestra ciudad se prepara para un día cuyo carácter variará entre la calidez y la frescura.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente cambiante con viento y posibles lluvias

Las primeras horas del día traen consigo un aire fresco y una atmósfera cambiante en L’ Hospitalet de Llobregat. El cielo, aún despejado al amanecer, pronto se tornará en gris, anticipando un día marcado por ráfagas de viento que superarán los 30 km/h y la posibilidad de lluvias intensas a medida que avanza la tarde.

La mañana comenzará con temperaturas agradables de 17 grados y una sensación térmica similar, pero la tarde no tardará en traer consigo un descenso térmico, alcanzando solo los 23 grados. Aumentará la probabilidad de lluvia al 50% y la humedad se sentirá agobiante, rozando el 85%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco de lo habitual.

Ambiente fresco con nubes y brisa en Badalona

Amanece en Badalona con una temperatura mínima de 17 grados, bajo un cielo que se presentará mayormente despejado hasta mediodía. La suavidad de la mañana se verá acompañada por una leve brisa desde el este, con una velocidad de 25 km/h. A medida que avanzan las horas, la probabilidad de lluvia aumentará a un 25% durante la tarde-noche, aunque no se espera lluvia significativa hasta entonces. La sensación térmica alcanzará un máximo de 23 grados, lo que hará que la jornada sea fresca y agradable, aunque el ambiente podría volverse algo pesado por la alta humedad, que rondará el 85%.

Ya por la tarde, el cielo mostrará nubes dispersas, manteniendo una temperatura máxima de 23 grados. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 50 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. Con un total de aproximadamente 14 horas de luz, desde el amanecer a las 06:48 hasta la puesta del sol a las 20:48, la jornada ofrecerá un buen balance para disfrutar del aire libre, siempre con precaución ante posibles ráfagas y un clima algo húmedo.

Nubes y posibilidad de lluvia ligera en Sabadell

La mañana se presenta con un tiempo templado, temperaturas suaves y un cielo ligeramente nublado, aunque sin previsión de lluvias significativas. A medida que avance el día, las nubes se harán más abundantes y existe una posibilidad moderada de lluvia en la tarde, acompañada de un viento ligero que refrescará el ambiente.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, ideal para llevar un paraguas en la mochila, por si acaso. Un ambiente tranquilo invita a realizar las actividades diarias con comodidad y a disfrutar de un café en la terraza antes de que caiga la tarde.