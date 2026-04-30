Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 30 de abril: Álvaro logra información para preparar su gran golpe
Lo tiene todo listo
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 29 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 550 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Marta se niega en rotundo a asistir a un acto que se va a celebrar en honor a Pelayo, mientras que Valentina se ha visto sorprendida al recibir una visita no deseada que, de una manera u otra, va a terminar afectando su sensación de seguridad en esta nueva etapa. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo David y Carmen se reencuentran, mientras que ella es incapaz de creer que entre Tasio y Paula solamente exista una amistad. Claudia, por su parte, se ha enterado de que Valentina era conocedora de lo que sucedía entre Mabel y Salva. Por si fuera poco, este último parece estar más listo que nunca para tomar una drástica y contundente decisión que tiene estrecha vinculación con su relación.
¿Qué sucede en el capítulo 551 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 30 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo una propuesta de Gabriel para tratar de ahorrar costes parece que no sienta nada bien a los accionistas. Todo ello mientras Manuela aprovecha la ocasión que se le ha presentado para reprochar a Paula su descuido con Tasio.
En cuanto a Darío, no ha dudado en compartir con Marta la información que conoce, hasta el momento, sobre Fina, mientras que Carmen no duda un solo segundo en arremeter, como nunca antes, contra Paula. Todo ello mientras Rodrigo increpa a Cloe por la actitud que está teniendo Valentina.
Álvaro, por su parte, ha conseguido información de lo más sorprendente para tratar de preparar todos y cada uno de los detalles del que va a ser su gran golpe. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3