Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 29 de abril: Marta se niega a asistir a un acto en honor a Pelayo
No lo duda
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 28 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 549 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo, pese a todo, Digna da el importantísimo paso de readmitir a Paula, aunque lo hace con ciertas condiciones. Todo ello mientras Paula y Tasio han aprovechado la ocasión que se les ha presentado para aclarar, de una vez por todas, su situación.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ver cómo Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de volver a manipular a Julia. Esta, contra todo pronóstico, decide plantarle cara. Nieves hace una dolorosa confesión a Miguel, mientras que él ha querido aprovechar para hacer una petición de lo más inesperada a su padre. Algo que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma. Begoña opta por marcar distancias con Eduardo, mientras que Marta se ha quedado completamente sorprendida y sin palabras al recibir una pista sobre Fina.
¿Qué sucede en el capítulo 550 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 29 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Marta se niega en rotundo a asistir a un acto en honor a Pelayo, mientras que Valentina se ha quedado completamente sin palabras al recibir una visita no deseada. Se trata de un gesto que va a afectar, de lleno, su sensación de seguridad en esta nueva etapa.
Por si fuera poco, observamos cómo David y Carmen protagonizan un esperado reencuentro. Todo ello mientras ella no se cree en absoluto que entre Tasio y Paula únicamente exista una amistad. Claudia acaba enterándose de que Valentina sabía lo de Mabel y Salva.
Pero no todo queda ahí, puesto que, después de todo lo vivido, parece que Salva está más que preparado para tomar una drástica decisión que tiene estrecha vinculación con su relación. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3