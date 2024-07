Bosco desvela toda la verdad sobre su grave accidente en ‘Supervivientes All Stars’: «Veía negro»

Bosco Blach Martínez-Bordiú se ha convertido, inevitablemente, en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes All Stars. Y siendo honestos, no es para menos. Su sentido del humor y sus ganas de ganar todas las pruebas que fuesen posibles han hecho de él un grandísimo superviviente.

Pero si hay algo por lo que sorprendió en su nuevo paso por los Cayos Cochinos de Honduras ha sido el gravísimo accidente que sufrió durante una Noria Infernal con Logan Sampedro. Los dos concursantes de Supervivientes All Stars se estaban jugando algo verdaderamente importante y crucial, como es el tridente dorado.

Como esperábamos, ambos participantes dieron lo mejor de sí mismos, pero lo que nadie esperaba es que el aristócrata fuese a resbalarse y a darse un fortísimo golpe con una de las barras de esa Noria Infernal. Una imagen verdaderamente escalofriante que dejó a la audiencia sin respiración. ¡Fue impactante!

🔴BOSCO SUFRE UNA CAIDA EN LA NORIA DE SUPERVIVIENTES Es alucinante como sale disparado. Esperemos que esté bien 💪🏽 #SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/dT2hm4CAii — G Boy 🥀Hater (@opinionista8) July 11, 2024

Tras su expulsión y habiendo pasado el tiempo suficiente para analizar lo ocurrido, Bosco ha hecho un directo en su perfil de Instagram. Entre otras cuestiones, quiso compartir todos los detalles sobre lo que verdaderamente ocurrió en ese grave accidente. Él mismo ha desvelado que el mecanismo iba muy rápido puesto que, en vez de dos personas por lado, había nada más y nada menos que tres: «Es muy raro, porque con dos te da».

«Íbamos tan, tan rápido, que ya no era agarrarse… Era solo mantenerte, porque te pegaba contra la barra de la fuerza a la que iba», desveló el ex concursante de Supervivientes All Stars. Nada más salir disparado, Bosco se dio un fortísimo y escalofriante golpe: «Me pega la barra, y noto un ras en mi espalda de abajo hacia arriba. Todas las vértebras. Y luego me pego en las costillas, que por eso también me duelen».

Precisamente por esto, el primer pensamiento que tuvo el ganador de Supervivientes 2023 fue desgarrador, puesto que estaba convencido de que se había quedado sin movilidad: «Ciao piernas, menudo leñazo», resumió. Cuando intentaron sacarle, lo primero que hizo fue comprobar si movía las piernas: «Empecé a mover los deditos de los pies y yo: Oh…vale, vale».

Por si fuera poco, tal y como ha confirmado el propio Bosco en el directo que hizo en Instagram, confesó qué ocurrió realmente tras las cámaras: «Me pinchan de todo y por todos lados. También pastillas, agua… de todo con colores. Veía negro, pero quería hablar. Dije que estaba bien, pero estaba super drogado. De repente, empiezo a ver puntos negros y se me taparon los oídos. Casi me desmayo, pero me cogí a Logan». Así pues, ha confesado que se ha realizado numerosas pruebas a su llegada a España y, en cuanto tenga los resultados, los compartirá con sus «boscolitos».