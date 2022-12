‘Black Mirror’: todo lo que se sabe sobre la sexta temporada

¡La temporada 6 de BLACK MIRROR es un hecho! Más de tres años han pasado desde que los seguidores de la ficción disfrutaron de un nuevo capítulo de la saga de Netflix. Y es que, debido a la pandemia del Covid-19 Charlie Brooker, creador de la producción, no quería sumergirse en una nueva entrega porque consideraba que la situación mundial no necesitaba más depresión y desesperanza.

Ahora, la situación ha mejorado relativamente si la comparamos con el año 2020. Por ello, el equipo de la serie no lo ha dudado dos veces y oficialmente se han puesto manos a la obra para ofrecer al público lo llevan tanto tiempo esperando, la temporada 6.

Al parecer, la nueva entrega de BLACK MIRROR comenzó su rodaje en el sur de España, específicamente en la Costa del Sol, a finales del mes de junio de este año, según informa The Olive Press. Nuevos episodios que, según Variety, llegarían con un elenco estrella de actores como Salma Hayek, Zazie Beetz, Papa Essiedu, Jose Hartnett, entre otros.

Asimismo, son pocos los detalles que se conocen respecto a la continuación de la trama, pero podemos esperar más de tres episodios. «La última temporada tiene un alcance aún más cinematográfico, y cada entrega se trata como una película individual», explica el citado medio de comunicación.

Zazie Beetz confirms she’s wrapped production on new season of ‘Black Mirror’ pic.twitter.com/sMQF0dMsQu

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 2, 2022