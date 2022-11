Black Eyed Peas no decepciona con ‘Elevation’, su esperado álbum

Ya está aquí el nuevo disco de Black Eyed Peas. El grupo estadounidense publicó el pasado viernes 11 de noviembre su nuevo álbum de estudio, bajo el título de Elevation. Un disco muy esperado por todos sus fans, que tras su lanzamiento no ha parado de escalar posiciones en las listas de todo el mundo.

Elevation es un disco que cuenta con una colección de 15 canciones, donde una vez más hay colaboraciones con grandes artistas latinoamericanos. De esta forma, los integrantes del grupo estadounidense vuelven a involucrase en la música latina.

Además de colaboraciones con artistas de la talla de Anitta, Shakira y Ozuna, el trío estadounidense también comparte canciones con nombres como Anuel AA, Nicky Jam y Daddy Yankee, todos ellos íconos del reggaetón y el género urbano. Por otro lado, en el disco también hay dos colaboraciones con Nicole Scherzinger y Bella Poarch.

We are so excited for this next stage. It feels like yesterday when we were climbing those hills and putting out our first body of musical work into the world – now there’s 9! Are you ready to reach new heights with us? ELEVATION out now! ☁️🚀

🎧: https://t.co/Ldlobpzm4j pic.twitter.com/40W0Q9jvf5

— Black Eyed Peas (@bep) November 11, 2022