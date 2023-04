Birdy estrena ‘Heartbreaker’, nuevo single del álbum ‘Portraits’

La nueva era musical de Birdy ha dado el pistoletazo de salida y ya no hay vuelta atrás. Han pasado dos años desde que la británica lanzó al mundo su último proyecto discográfico. Un trabajo que bautizó bajo el título de Young Heart y con el que conquistó al público desde la primera canción hasta la última.

Con cuatro discos a las espaldas y quince años encima de los escenarios, la artista ha dejado claro el por qué es una de las más sonadas de la industria. Por ello, y con el objetivo de hacer de este 2023 un año inigualable, el próximo 14 de julio lanzará su nuevo disco, Portraits. Eso sí, para ir haciendo la espera un poco más amena ha presentado el segundo adelanto del álbum.

HEARTBREAKER..

Out now 💔

Video directed by the amazing @jesskohlx and starring @hugohamlet 🐺🧟‍♀️https://t.co/yj4nIkK4Ea pic.twitter.com/dDtXH5s6eC

— Birdy (@birdy) April 21, 2023