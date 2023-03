Birdy emociona con ‘Raincatchers’ como adelanto de su nuevo álbum

Cada vez queda menos para el lanzamiento del nuevo álbum de Birdy. La artista ya tiene todo preparando para la llegada de su Portraits, su esperado nuevo disco. Un proyecto que verá la luz el próximo 14 de julio, y mientras tanto, poco a poco irá lanzando algunos adelantos.

El pasado viernes 3 de marzo vio la luz Raincatchers, el nuevo single de Birdy. Se trata de una canción muy especial para la artista, que llega como nuevo adelanto de su próximo álbum. Una canción que tras su lanzamiento, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

En Raincatchers, Birdy explora una estética más ochentera cargada de matices de pop alternativo, siendo el inicio de un nuevo capítulo y un cambio de dirección para una artista que ha logrado muchísimo desde que publicó su álbum debut.

Raincatchers is out now 🌧🩰🔮

You can also pre-order my album ..P O R T R A I T S.. coming 14th July!https://t.co/TGk8d3EEzu pic.twitter.com/mrQDCWErLA

— Birdy (@birdy) March 3, 2023