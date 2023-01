Birdy confirma varias paradas en España en su nueva gira internacional

El regreso de Birdy a los escenarios ya es una realidad. A través de sus redes sociales, la artista ha anunciado una nueva y esperada gira internacional, en la que para alegría de sus fans españoles, esta vez será una gira con varias paradas en España.

Hasta la fecha, Birdy ha dado luz verde a diecinueve conciertos que, tendrá dos paradas en nuestro país. Dos conciertos muy esperados por todos sus fans, donde la artista británica sorprenderá a sus fans una vez más, con sus grandes éxitos y nuevos lanzamientos musicales.

En palabras de la propia artista: «Estoy tan emocionada de finalmente estar en la carretera otra vez en marzo y abril y cantar con todos vosotros, ha pasado tanto tiempo…», expresó muy emocionada a través de sus redes sociales.

I’m so excited to finally be on the road again in March and April and to sing with you all 🤍

I’m going to be giving away two tickets for you and a friend to any of my shows. To enter you need to be based in one of the places I’m playing on the tour ✨ https://t.co/SuAJFw5tSU pic.twitter.com/OX7DmrJPGv

— Birdy (@birdy) January 24, 2023