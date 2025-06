La confesión de Nuria Fergó que deja a todos de piedra: «Le pedí a Dios que se lo llevara sin sufrir»

Como cada tarde, Y ahora Sonsoles conectó con los espectadores de Antena 3 para abordar un nuevo encuentro repleto de actualidad. En esta ocasión, Sonsoles Ónega tuvo la oportunidad de entrevistar a Nuria Fergó, quien abrió su corazón para hablar de algunos de los momentos más duros de su vida. Y es que, uno de esos momentos ha sido el reciente fallecimiento de su padre José Fernández. Una triste pérdida que tuvo lugar el pasado 28 de marzo y que supuso un gran golpe para ella. De hecho, todavía está reponiéndose de lo sucedido. Pues, nunca es fácil ver partir a tus seres queridos, y menos si están atravesando una enfermedad que les costará la vida.

José Fernández falleció por un cáncer fulminante y, con ello, dejó a toda su familia con el corazón roto. «Fue una cosa muy rápida. Fue brutal. La doctora nos dijo que en esos momentos mi padre necesitaba mucho amor y estar acompañado», comenzó diciendo Nuria Fergó en el programa de Antena 3. Por ello, y como no podía ser de otra manera, toda la familia se volcó en él. «Hemos estado con él sus amigos, mi hermana, mi madre y yo sin separarnos. Yo estaba en Madrid porque mi hija tenía instituto, pero iba y venía todo el rato. He pasado mucho tiempo con él. Se ha sentido tan querido y tan arropado que se le notaba a gusto», reveló. Unas declaraciones que eran escuchadas con mucha atención por la presentadora.

El 2025 está siendo un año complicado para Nuria Fergó, pues la pérdida de un padre es algo para lo que nunca se está preparado. Por ello, completamente emocionada, quiso hacer una breve reflexión antes de concluir el tema. Unas palabras con las que no dejó indiferente a nadie y con las que se mostró muy contundente.

«Se ha ido rápido, pero yo desde el minuto cero le pedí a Dios que si se lo iba a llevar, que al menos él no sufriera. Estamos aquí de paso y tiene que haber de todo. ¿Cómo es la vida? Hay que evolucionar», dijo. Asimismo, y haciendo balance de todo lo vivido a lo largo de sus 46 años de vida, se mostró muy clara.

«Cuando echo la vista atrás veo muchas experiencias. Me considero una persona muy afortunada porque he conseguido mis objetivos, vivir de mi pasión, que es la música. Tengo una familia maravillosa y unos amigos maravillosos que me arropan y me quieren desde el minuto cero. ¿Qué más se puede pedir? Si pasa algo malo, están ahí», confesó orgullosa.

Nuria Fergó, en ‘Y ahora Sonsoles’: «He vivido muchas cosas y la mochila se carga»

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ella. Tal y como le confesó a Sonsoles Ónega, ha tenido que ir a terapia para superar ciertas situaciones y obstáculos. «Esto es un trabajo de tiempo, no de dos días. Yo llevo un tiempo trabajándome. He vivido muchas cosas y la mochila se carga. Nadie te enseña cómo vaciar esa mochila. Vas tirando y tirando. Llega un momento que el cuerpo te da una señal y es cuando comienzas a indagar y a buscar ayudas», confiesa.

«Te das cuenta de que tienes que sanar muchas cosas y hacer terapia porque han sido 25 años de muchas vivencias. Hay que estar en silencio de vez en cuando, hay que escucharse interiormente. Cuando lo haces y dejas la cabeza libre, empiezas de otra manera», concluye.