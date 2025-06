No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 25 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en la que los espectadores conocieron a Julia, una meiga y tarotista de 67 años que llegaba desde La Coruña. La comensal no tardó en dejar completamente descolocado a todo el equipo con una confesión: «La gente viene a mí para que les bendiga sus casas. También me llaman para ir a investigar lugares abandonados, sitios donde hay presencias. Yo voy a intentar que el ente que reside en casa vuelva a la luz». Poco después, reconoció a Carlos Sobera que su trabajo como meiga le ocupaba gran parte de su día a día.

«Tengo una consulta en A Coruña. No soy la virgen de Lourdes, no tengo el don divino de saber todo lo que va a suceder. Yo te voy a decir lo que me dicen las cartas en ese momento», explicó. Pero no todo quedó ahí, ya que sorprendió al presentador de First Dates con una nueva confesión: «A los 7 años ya veía muertos paseando por ahí». «¡No me digas eso!», exclamó. Ella no dudó en ir mucho más allá: “No es fácil vivir con este don, a veces resulta complicado, sobre todo cuando esos difuntos están trastornando la vida de los demás, anclados a una persona o un lugar y no van a la luz, cuesta mucho enviarlos a la luz y no es agradable”. Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, provocaron que Sobera se quedase aún más impactado si cabe: «Me estoy quedando un poco pálido».

Su cita para esa noche era José Manuel, un militar retirado de 60 años que llegaba desde Santiago. Entre otras cuestiones, se definió como un hombre muy abierto: «La vida me ha hecho así». La primera impresión de ambos no fue, ni de lejos, la que todos esperaban: «No me gustan los hombres con barriga ni calvos, es algo que ya me chafa».

Poco después, fueron acompañados hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. La soltera confesó que no había sentido ningún flechazo con José Manuel pero, aun así, desveló que le gustaba «su forma de hablar, su personalidad y su trato». Aunque dejó algo claro: «Físicamente, yo lo pondría a dieta».

José Manuel, por su parte, estaba profundamente encantado con su cita: «Es una mujer elegante, guapa y resultona, como digo yo. Yo no soy guapo, soy resultón». Conforme avanzaba la velada, la complicidad entre ellos aumentaba considerablemente. «Hace tiempo que no me reía tanto», desveló José Manuel.

Todo ello mientras la soltera se animó a hablar de su profesión: «Yo lo único que te puedo decir de mi trabajo es que cuando le tiro las cartas a alguien, digo lo que veo, no me invento nada», explicó. Algo que echó para atrás a José Manuel: «A mí ese mundo no me convence», reconoció, tirando de sinceridad.

En la recta final, durante su paso por el reservado, los dos se lo pasaron en grande con el karaoke. A pesar de todo, en la decisión final de First Dates, los dos dieron respuestas diferentes. «Yo tendría una segunda cita», aseguró el gallego, pero ella se negó: «Como pareja no, pero sí tendré una segunda cita con José para conocerlo más en profundidad».