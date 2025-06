No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 25 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 623 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo el día de la fiesta se acerca, por lo que Adriano es cada vez más consciente de lo muchísimo que se están jugando tanto él como Catalina. Por lo tanto, dadas las circunstancias, es cada vez más evidente que Curro se ha convertido en el factor diferencial para que el futuro conde esté a la altura de lo que se espera.

Lejos de que todo quede ahí, Petra está cada vez más convencida de que el servicio de palacio no está para nada a la altura de las circunstancias. Pero no todo queda ahí, ya que la señora Arcos no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para poner a todos al límite. Y todo con la excusa de la fiesta que se va a celebrar en palacio. Manuel continúa sin intención de acudir al evento que ha organizado el Duque de Carvajal y Cifuentes, pero lo que realmente le atormenta es tener que tomar una decisión respecto a la carta de Cruz. Lope aprovecha la ocasión que se le ha presentado para insistir a Vera en que le permita ir a casa de los Duques de Carril. Entre otras cuestiones, el cocinero ve en esta situación una gran oportunidad para librar a su novia del yugo de su padre.

¿Qué sucede en el capítulo 624 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 26 de junio?

De esta manera tan concreta, veremos cómo Manuel lee la carta de su madre, aunque miente a su padre al asegurar que no la había abierto. El Marqués insiste en convencerlo para que asista a la fiesta y, aunque en un primer instante se niega, acaba accediendo. Nervioso por la celebración, Adriano recibe los últimos retoques de Ricardo.

En la fiesta, hace todo lo que está en su mano para mantener el tipo, pero acaba metiendo la pata en diversas ocasiones. Por lo tanto, la gente empieza a sospechar. Todo ello mientras, durante la velada, muchas señoritas se acercan a Manuel. Él trata de librarse de ellas, pero una insiste, hasta tal punto que acaba confesándole algo impactante sobre su negocio.

En la planta del servicio, Rómulo decide motivar a todo el equipo para conseguir que la fiesta todo un éxito. A pesar de todo, Petra sigue con su actitud hostil, mientras que Emilia y Teresa tratan de hacerle recapacitar. Vera, finalmente, accede a ayudar a Lope a infiltrarse en la casa de su familia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.