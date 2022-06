Billie Eilish siempre ha demostrado una gran responsabilidad durante sus conciertos. La artista está pendiente de todo y en más de una ocasión ha frenado en seco sus actuaciones al ver que se estaba poniendo en riesgo a sus fans.

Durante su concierto en Londres, que tuvo el pasado fin de semana en el estadio O2 Arena, siguiendo con su gira mundial, la artista estadounidense congregó allí a más de 20.000 personas. Un hecho que volvió a demostrar su éxito no solo en EE.UU, sino también en el resto del mund0.

Debido a las aglomeraciones y a las altas temperaturas que se alcanzaron en el recinto, algunos de los asistentes empezaron a encontrarse mal y a sufrir desmayos. Por ello, la seguridad del concierto tuvo que actuar con rapidez para sacarlos de la multitud y poder atenderlos.

Billie Eilish, antes de comenzar el concierto, repitió en varias ocasiones que se repartiese agua entre los asistentes al mismo y que en medida de lo posible, no se creasen aglomeraciones. No obstante, tras ser consciente de que varios de los asistentes se estaban desmayando, decidió detener el concierto durante una de las canciones.

«La gente se está desmayando y está siendo trasladada fuera», empezó explicando la artista para el resto de asistentes que no sabían lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Billie Eilish se dirigió directamente a las personas afectadas: «¿Estamos bien? Hacédmelo saber».

A continuación, la artista añadió: «Hace calor, lo sé. Estáis en una multitud. ¿Os sentís un poco apretados?». El público respondió con un «sí» al unísono, mientras que ella pidió que todo el mundo diera un paso para atrás para que hubiera más espacio para todos.

