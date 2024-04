Billie Eilish confirma dos conciertos en Barcelona: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Billie Eilish ha formado un séquito de fans que la siguen allá donde vaya desde que saltó a la fama en el pasado año 2017 gracias a su tema Ocean Eyes. Ahora, está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio HIT ME HARD AND SOFT el próximo 17 de mayo y que cuenta con tan solo 10 canciones de las cuales ya se conocen los nombres. Ahora, el pasado lunes 29 de abril anunció su gira mundial, HIT ME HARD AND SOFT THE TOUR, en el que figuran dos fechas en las que visitará nuestro país.

Esta gira comenzará el 29 de septiembre en Quebec, Canadá y se alargará hasta el 27 de julio del año que viene. Será el próximo verano cuando visite nuestro país: el próximo 14 y 15 de junio del año que viene, la cantante de What Was I Made For? dará dos conciertos en Barcelona, ciudad que suele visitar en sus giras.

¡Buenísimas noticias! 💙 BILLIE EILISH (@billieeilish): HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR es una realidad. La venta general de entradas 🎫 es el viernes 3 de mayo a las 11h en https://t.co/vQogyUm3C4 pic.twitter.com/eyS8PLGDcT — Ticketmaster España (@TicketmasterES) April 29, 2024

La venta general de entradas tendrá lugar el próximo viernes de mayo a las 11:00 horas de la mañana y será a través de la plataforma de venta de entradas Ticketmaster. Para la gira de la cantante no utilizarán el método de selección código, la venta será pública para todos los fans que quieran acudir al concierto. Aunque, mediante el registro en Live Nation habrá una preventa el próximo 2 de mayo, un día antes de la venta general.

En cuanto a los precios, rondan la cifra de los artistas internacionales que cantarán en nuestro país próximamente. La entrada más cara asciende a 126 euros, a los cuales que hay que sumarle los gastos de distribución. Ese es el precio de la primera y segunda planta de la grada. La tercera planta son 96 euros, a los que hay que añadirle los gastos de distribución. La cuarta planta son 81 euros y gastos de distribución y la quinta, son más de 66 euros. Las entradas de pista son también 126 euros más gastos de distribución.

¡Billie Eilish anuncia Hit Me Hard and Soft: The Tour!

14 y 15 de junio 2025 – Palau Sant Jordi, Barcelona Entradas a la venta el 3 de mayo a las 11h en https://t.co/PBYmUFmzVy, Ticketmaster y El Corte Inglés ➕ info preventas y precios en https://t.co/VD3fWEKwic pic.twitter.com/2ZJQttFZTj — Live Nation España (@LiveNationES) April 29, 2024

Del precio de las entradas, 1 euro irá dedicado a la caridad, aunque no se ha especificado a qué asociación. Los fans de Billie Eilish podrán ver a su cantante favorita el próximo verano del 2025 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 14 y 15 de junio. Esta gira cuenta con más de 70 fechas en las que muchos fans de alrededor de todo el mundo podrán ver a la cantante de Happier Than Ever en directo tras la salida de su próximo álbum, que verá la luz el próximo 17 de mayo tras haber ganado varios premios por su canción What Was I Made For?, como el Óscar a Mejor Canción.