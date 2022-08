Beyoncé y Madonna dan la sorpresa con el remix de ‘Break my soul’

Beyoncé ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. En esta ocasión, la artista estadounidense ha obsequiado a sus fans con un regalo, una colaboración con otra de las grandes reinas de la música a nivel internacional, ni más ni menos que con Madonna.

De esta forma, la reina del pop y la diva del R&B han unido sus voces en The Queens Remix de la canción Break My Soul, el primer single de Renaissance, el nuevo disco de Beyoncé, que ya ha batido todos los récords de ventas tras su lanzamiento.

Esta nueva versión es un tema muy bailable que suena a música disco y que recuerda a la música de principios de los años 90. Una canción en la que también tiene una versión remezclada con el líder de Black Eyed Peas, will.i.am, con Chicago Terry Hunter, con Honey Dijon y con la productora y DJ neoyorquina Nita Aviance.

So Beyonce been teasing us for a week… WHO WOULD’VE THOUGHT MADONNA WAS GOING TO BE ON A REMIX pic.twitter.com/EGeeSlsvII

— PURE/HONEY 🪩 (@CymbalSex) August 5, 2022