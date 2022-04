La cantante y compositora Bely Basarte vuelve a estrenar nueva música. Tanto es así que con el rasgueo de una guitarra, el teclear de una máquina de escribir, además de la tenacidad de su acogedora voz, la joven inicia este nuevo tema.

‘No es tu culpa’, supone un nuevo soporte que se suma a la colección de novedades de la artista, que la remarcan la importancia que tiene como el talento creativo que representa. “Vuelve a por mí”, uno de los versos clave cantados por la artista, que cierra este emotivo tema musical. Un tema que termina culminando con una escenificación bajo la lluvia y rodeada de sus músicos para brindar mucho más ritmo al tema.

A través de las redes sociales, la propia Bely Basarte ha querido expresar el significado de su nueva apuesta: “No sabía cómo decirle a uno de mis mejores amigos que le echaba de menos, que me dolía habernos distanciado. Así que lo hice como mejor sé hacerlo, escribiendo. No es tu culpa y enviándosela sin decir nada más. Entre lágrimas y risas hemos retomado aquellos días en los que nos teníamos muy presentes con esta canción de banda sonora. En esta producción, una vez más hecha desde mi cuarto, he querido experimentar con atmósferas y efectos en mi voz, dejando un poco atrás el sonido tan natural y orgánico de mis últimas publicaciones, pero manteniendo esa esencia sincera y desnuda que siento que estáis agradeciendo y acogiendo con cariño”, redactaba la intérprete de ‘Entre Tirso y Benavente’.

Fiel a su estilo, aunque con un cierto toque de country, la artista produce un tema altamente cuidado al detalle de inicio a fin. En esta innovadora proposición, nos presenta un ritmo más intenso de lo normal, junto a su melódica voz.

En la producción, Joaquín Reixa vuelve a estar a los mandos. En esta nueva entrega, casi todo se desenvuelve en su habitación, lugar donde se incorpora una máquina de escribir, que como dice Bely, marca la magia de la creación.