Bely Basarte lo ha vuelto a hacer. La artista ha vuelto a demostrar una vez más la capacidad única que tiene para comunicar historias con su música, a través de su nuevo single, ‘Entre Jacinto y Benavente’, una de sus canciones más personales hasta la fecha.

«Le escribí mil cartas y otras tantas canciones, pero nunca las entendió. Las oyó, pero nunca las escuchó. O sí, pero le dieron igual. La calle que hay entre Tirso de Molina y Jacinto Benavente me la he hecho demasiadas noches del año pasado sola entre llantos porque me echaba de casa», así anunciaba la artista el lanzamiento de esta canción hace tan solo unos días. A través de su cuenta de Instagram, se desnudaba emocionalmente para contar la historia en la que está basada esta canción.

‘Entre Jacinto y Benavente’ es una canción con la que Bely Basarte vuelve a llegar al alma con su voz y el sentimiento que le pone a casa una de sus canciones, transmitiendo lo que sentía en aquel momento de su vida. Una canción con la que tristemente, muchas personas se han sentido identificadas.

«Fue el amor de mi vida hasta que me hizo querer acabar con ella. Y después también. El amor de mi muerte, supongo. O el odio de mi vida, quizá. Le perdoné lo imperdonable con tal de pasar una tarde más abrazada a él en el sofá. Sin embargo, no soy capaz de perdonarme a mí por estancarme estos interminables años y haber vuelto una y otra vez con la esperanza de encontrar en alguna de sus carcajadas a la persona con la que lo compartí todo», escribe en el mismo texto de Instagram

La artista ha compuesto esta canción para compartir con sus fans y sus seres queridos las vivencias tormentosas que ha experimentado en una relación pasada, llena de toxicidad. Una canción con la que no solo pretende contar su historia, sino ayudar a otras personas que puedan estar viviendo lo mismo que vivió ella.