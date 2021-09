Ya está aquí el esperado nuevo EP de Bely Basarte. La artista acaba de presentar ‘Psicotropical’, un proyecto muy especial compuesto por cinco canciones, con el que la artista madrileña comienza una nueva etapa musical.

El primer adelanto del nuevo trabajo de Bely Basarte fue ‘Tomando tequila’, una canción que como la propia artista explica: “la empecé a componer junto a Anders en el verano de 2019. Nos juntamos en su casita de Málaga con una guitarra y unas vistas preciosas; la melodía salía sola. Queríamos hacer algo que te hiciese cerrar los ojos y mover la cabeza, que transmitiese buena vibra. Ya de vuelta a Madrid, en el paseo que di de la estación de Atocha a la Puerta de Alcalá, un amor intenso de verano me inspiró lo suficiente para escribir toda la letra. Mi álbum anterior cuenta una tragedia que acaba bien, ahora mis canciones cuentan qué ocurre después del final feliz».

En el EP también está incluida una colaboración con Miki Nuñez, titulada ‘Lo mejor’, que supone la única colaboración del EP, una canción de amor, que se ha convertido en una de las favoritas de las canciones nuevas de la artista.

Sobre esta canción, la artista explica que: «La empecé a escribir con Dani Fernández y Yarea una tarde que nos juntamos a componer. La producción la he hecho con Pablo Cebrián y me encanta el estilo que tiene; me quiere recordar a la Taylor de antes. Esta canción que concluye el EP se llama Lo Mejor porque lo mejor se deja siempre para el final».

Por otra parte, nos encontramos con ‘Me equivoqué’, ‘Vivo en un fin de semana’ y ‘Yo no digo na’, tres canciones muy especiales, que no han dejado a nadie indiferente. ¡No esperes más y escucha ya el nuevo EP de Bely Basarte ‘Psicotropical’!.