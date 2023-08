Bella Hadid: última hora de su estado de salud tras su lucha contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid se convirtió en protagonista de la actualidad hace tan solo unas semanas. Y todo porque sus más fieles seguidores no dejaban de preocuparse, una y otra vez, por la modelo como consecuencia de su sonada ausencia. Es más, la última vez que la vimos desfilar fue en octubre de 2022 y no acudió ni a la mítica gala MET 2023 ni el Festival de Cannes. Después de todo, por fin sabemos lo que le ocurría: estaba luchando contra la enfermedad de Lyme.

Es una infección que causa la picadura de una garrapata, y contra la que lleva haciendo frente desde que cumplió 16 años. Recientemente, y al ser consciente de la enorme preocupación generada, Bella Hadid ha utilizado su perfil de Instagram para publicar una serie de durísimas imágenes en las que muestra cómo ha sido, sin tapujos, su lucha contra la enfermedad de Lyme.

“Y Dios bendiga a mi ángel Glizzy P. Beans alias Petunia alias Beans. Por nunca apartarte de mi lado por un segundo”, escribía Bella Hadid en una primera publicación, donde muestra varios de esos complicados momentos que ha tenido que atravesar en los últimos meses, así como diversos informes que reflejan que ya está curada.

Una noticia que, como era de esperar, ha llenado de alegría a sus millones de seguidores. Entre ellos, y como no podía ser de otra forma, se encuentra su hermana Gigi Hadid, que no dudó en dejar el siguiente comentario en la mencionada publicación: “Te amo. ¡Estoy tan orgullosa y feliz por ti!”.

Por si fuera poco, la modelo quiso compartir nuevas imágenes, con un texto mucho más amplio que dice lo siguiente: “A la pequeña yo que sufrió estaría tan orgullosa de mi yo adulta por no renunciar a mí misma. Agradecida con mi mami por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca apartarse de mi lado, protegerme, apoyarme pero, sobre todo, creer en mí en todo esto”.

Además, añadió: “Vivir en este estado, empeorar todo el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar”. Es más, añadió: “Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos vosotros, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy”.

Bella Hadid aprovechó la ocasión para sincerarse como nunca sobre esta compleja etapa de su vida: “El universo funciona de las maneras más dolorosas y bonitas, pero debo decir que, si luchas, mejorará. Lo prometo. Da un paso al lado, mantente fuerte, ten fe en tu camino y camina de verdad, y las nubes comenzarán a despejarse. (…) Estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena, si Dios quiere, tener una vida para repartir amor, siendo verdaderamente yo misma”.

Antes de finalizar, la modelo no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido durante estos meses: “Gracias por la paciencia de la increíble compañía para la que trabajo, mis seguidores y las personas que continuaron uniéndose. Mis agentes Jill y Joseph por protegerme. Os amo y aprecio más de lo que puedo expresar. Gracias a mi genial doctora y a su INCREÍBLE equipo de enfermeras. ¡¡¡Os amo mucho!!! Volveré cuando esté preparada”.