El pasado martes, Lydia Lozano participó en el programa Ni que fuéramos para dar diversos detalles sobre la presentación de su libro La venganza de la llorona, que tuvo lugar tan solo unas horas antes. De esta manera, la colaboradora desveló cómo vivió ese día tan señalado para ella, en el que estuvo acompañada de muchísimos compañeros de la profesión. En un momento dado, durante la videollamada en la que Lydia Lozano estaba respondiendo a una cuestión planteada por Pipi Estrada, María Patiño no dudó un solo segundo en pedir silencio a sus compañeros, y lo hizo con un claro y conciso shhh. En ese instante, la cámara no dudó un solo segundo en captar a Belén Esteban, a la que podíamos ver en el sofá de Ni que fuéramos con los ojos cerrados y completamente relajada. Es más, tenía la cabeza apoyada en su mano. ¡Se había quedado dormida!

Como no podía ser de otra manera, la incredulidad no tardó en hacer acto de presencia en el directo de Ni que fuéramos. Al empezar a notar tanto las risas como las miradas del resto de compañeros del programa, Belén Esteban se sobresaltó. Como no podía ser de otra manera, tras lo que acababa de suceder, la de Paracuellos no tardó en disculparse con todos y cada uno de ellos, y lo hizo con un tímido: «¡Perdón». Tirando de ese cariño que se tienen, Lydia Lozano optó por dar el paso de justificar, con muchísimo cariño, a su compañera: «Es que lleva un fin de semana… Tu cumple, la presentación de Los40… Y bastante hizo viniendo al libro», aseguró la periodista. Lejos de que todo quede ahí, la escritora de La venganza de la llorona fue mucho más allá al dirigirse directamente a la de Paracuellos: «Te puedes dormir, mi vida, no pasa nada».

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de Ni que fuéramos aprovechó la ocasión para bromear sobre lo que acababa de ocurrir: «La vida de una artista…», comentó, tirando de ironía. A pesar de todo, María Patiño acabó preocupándose por su amiga, al preguntarle si se encontraba bien o le ocurría algo.

Fue entonces cuando Belén Esteban se sinceró sobre este asunto: «Es que me he levantado a las seis y veinticinco». Poco después, la colaboradora de Ni que fuéramos no pudo evitarlo y volvió a cerrar sus ojos. Así pues, volvió a demostrar que el cansancio estaba pudiendo con ella a pesar de que se encontraba realizando un programa en directo.

Lejos de que todo quede ahí, María Patiño volvió a pronunciarse pero, en esta ocasión, para intentar sacar de quicio a su compañera y amiga. «Susanna Griso se levanta a las cinco todos los días…», comentó la presentadora. A los pocos segundos, se dio cuenta de que había conseguido su cometido puesto que Belén Esteban respondió con contundencia: «Bueno, vale. ¡Pues se acostará a las 7 de la tarde! No te jode».