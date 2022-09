Belén Esteban estalla contra Toño Sanchís en ‘Sálvame’: “Me debe dinero”

Belén Esteban, tras haber estado varios meses alejada de la pequeña pantalla, ha regresado a su puesto de trabajo en Sálvame. En la nueva entrega del pasado martes, la de Paracuellos se ha mostrado muy contundente con Pipi Estrada. Y todo por el enfrentamiento entre Carmen Borrego y el periodista deportivo, por el dinero que éste aún debe a Terelu Campos.

Debido a este asunto, Belén Esteban ha terminado hablando del que fue su representante durante muchos años: “No es lo mismo porque no te voy a comparar con Toño Sanchís, pero me parece vergonzoso que tengas una deuda con Terelu como yo con él”. Es entonces cuando confirmó una información que dejó sin palabras a todos sus compañeros.

Belén Esteban habla en directo sobre Toño Sanchis y la deuda que todavía la debe #yoveosálvame

“Me debe todavía 400.000 euros. Se da la vida padre en barcos en Palma de Mallorca y que la justicia no le pueda pillar…”, espetó. Por si fuera poco, Belén Esteban volvió a dirigirse a Pipi Estrada: “Terelu me dice que ese dinero no le tiene, que no está. Qué justicia hay en este país que teniendo a gente denunciada, que debes a Terelu, que el otro me debe 400.000 euros, que podemos poner cosas a nombres de otra gente y no pagar. ¡Me parece vergonzoso!”.

“La justicia debería llegar hasta el final, tanto en mi caso como en el otro”, afirmó Belén Esteban. Sea como sea, lo cierto es que la colaboradora siempre va a aprovechar cada ocasión para pedir que se haga justicia, no solamente por su caso sino por el de otros compañeros que han estado en su situación.

Belén Esteban se pronuncia sobre Agustín Etienne

Otra de las personas de las que se ha hablado en la entrega del pasado martes fue Agustín Etienne. Y todo por la posible relación sentimental con Olga Moreno. Recordemos que, durante muchos años, Belén Esteban tuvo una relación profesional muy estrecha con él. Todo eso cambió, por lo que se le preguntaron las razones.

“No voy a hablar de Agustín porque ha estado 20 años a mi lado. Le he querido mucho no, muchísimo, tanto yo como mi familia. Sucedieron una serie de cosas”, afirmó la de Paracuellos. A pesar de no querer entrar en detalles, la colaboradora fue honesta: “No es el Agustín que yo conocía hace tantos años. Había cosas que, para mí, no me gestionaba bien”. Aunque, eso sí, ha dejado claro que “a mí Agustín no me ha quitado nada en la vida”.