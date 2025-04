Belén Esteban se cuela en La 1 en mitad de la retransmisión de la semifinal de la Copa del rey

La 1 de Televisión Española continúa renovando su parrilla audiovisual para seguir compitiendo con Telecinco por el segundo puesto como la cadena más vista, ya que Antena 3 es inalcanzable por el momento. Tras sorprender con el fichaje de David Broncano y todo su equipo para dar forma a La Revuelta, ahora, la cadena ha anunciado lo que ya era un secreto a voces. Los colaboradores de Ni que fuéramos shhh se mudan de cadena y lo hacen para dar el gran salto a RTVE. Una nueva etapa a nivel profesional donde María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua serán los encargados de capitanear las emisiones. Todo ello mientras Belén Esteban, Lydia Lozano y Kiko Matamoros se unen como colaboradores oficiales, pero no serán los únicos.

Presentado bajo el título de La familia de la tele, los tertulianos han anunciado su nueva aventura laboral de la mano de la cadena pública. Una nueva etapa con la que prometen no dejar indiferente a nadie y que, según se ha informado, comenzará a finales de este mes. Eso sí, cabe señalar que, aunque los tertulianos tengan un nuevo sello y una nueva imagen en televisión, siguen perteneciendo a la Osa Producciones, que no deja de ser la misma productora que La Fábrica de la Tele en tiempos de Sálvame. De hecho, Tentáculos, el nuevo programa de Carlota Corredera, ha sido el encargado de ocupar el espacio de los colaboradores en Ten TV. Un estreno que no ha sido tan bien recibido por la audiencia y que, recientemente, ya ha tenido su primera demanda.

Sin embargo, lo que ha sido noticia durante las últimas horas ha sido la inesperada aparición de Belén Esteban durante la retransmisión de la semifinal de la Copa del rey. La colaboradora ha aparecido, sin previo aviso, durante la emisión del partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Un encuentro que ha realizado junto al mítico narrador del grupo de comunicación, Juan Carlos Rivero.

La aparición de la ex colaboradora de Sálvame tenía un motivo muy claro: promocionar el próximo estreno de La familia de la tele. «Somos muchísimos. Dentro de nada empieza y va a ser maravilla», ha explicado ella. Eso sí, no ha sido la única en aparecer durante el partido, María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua han hecho lo propio desde otra zona del estadio.

La 1 de TVE lo tiene todo casi listo para el inminente estreno de La familia de la tele, por lo que las emociones cada vez son mayores entre sus protagonistas. Y es que, esta aparición de Belén Esteban y sus compañeros en plena emisión del partido ha causado un gran revuelo en redes sociales. Pues, no todos los días se ve a la madrileña junto a uno de los periodistas deportivos más conocidos de nuestro país durante la emisión de uno de los partidos más importantes de la Copa del rey.

Las redes sociales reaccionan a la aparición de Belén Esteban en La 1 de TVE

Los espectadores de RTVE se han pronunciado ante la inesperada aparición de Belén Esteban y lo han dejado claro en X (plataforma anteriormente conocida como Twitter). «Cuando parecía que en televisión estaba todo escrito, de repente, aparece Belén Esteban en La Copa. ¿Quién iba a decir hace unos años que iban a acabar en RTVE? La magia de la tele», «Esto es broma, ¿no? ¿Qué pinta Belén Esteban en una retransmisión de fútbol?» o «Se me hace raro ver a Belén Esteban y a María Patiño con los micrófonos de TVE», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La osa producciones es la productora heredera de La fábrica de la tele, que sigue siendo investigada por la Operación Deluxe por una presunta trama de relevación de secretos de numerosos famosos a los que tenía acceso un policía que colaboraba con la redacción de Sálvame. Ellos son los que están detrás de la llegada de Belén Esteban, María Patiño y el resto de colaboradores a la cadena pública.