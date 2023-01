Belén Esteban bromea ante una posible sesión con Bizarrap: «¡Ojalá yo hubiera sido cantante!”

En el programa Sálvame se hizo un repaso sobre todo lo vivido entre Piqué y Shakira que acabó con una fuerte discusión entre Belén Esteban y Kiko Matamoros. Este finde semana, la cantante colombiana dio una fiesta en su casa junto a sus amigas donde pusieron reiteradas veces en alto su sesión junto a Bizarrap con la intención de molestar a su ex suegra, quién vive justo delante de su casa. Además, el programa mostró imágenes de la bruja que tiene Shakira colgada en su balcón apuntando directamente a esta.

Los colaboradores de Sálvame se dividieron entre los que apoyaban a la artista y los que apoyaban al jugador: “La madre de Piqué y Clara Chía son mujeres también o están excluidas. Y las mujeres de Qatar son mujeres o están excluidas cuando nos presionan y tenemos un acuerdo”, referenciaba Kiko Matamoros ante la negativa de Shakira de cantar en el mundial de Qatar. Y es que desde el primer momento la colombiana mostró su rechazo a la oferta al estar en desacuerdo con la política del país y con la situación que viven las mujeres hoy en día.

Ante ese comentario por parte del colaborador un tanto desafortunado, Belén Esteban saltaba muy seria: “Si nos ponemos así, si nos ponemos así, venga ya. Ojalá yo hubiera sido cantante, ojalá”, decía mientras el público la aplaudía. Terelu Campos aprovechaba la ocasión para preguntarle cuantos hits podría haber hecho, en ese momento la colaboradora se ponía a contar con las manos y explicaba que podría haber sacado 14 hits.

“Yo puedo entender todo. Shakira para mí es una cantante que lo ha hecho es sentir, yo no he visto que ella haya hablado mal de Piqué, ella ha contado lo que ha vivido y la experiencia que ha tenido con él. Pero es que, es más, cuando habla de la suegra ¿es mentira?, cuando habla de prensa ¿es mentira?, cuando habla de lo de hacienda ¿es mentira?, el problema es de Shakira, pero él la dejó tirada”, explicaba muy enfadada ante tal situación. Para terminar, se puso en pie para bailar y cantar: “Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”, ante la sorpresa de los allí presentes.