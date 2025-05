Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por los espectadores de Cuatro, pues cada vez son más los solteros que acuden con la intención de encontrar a su potencial pareja perfecta. Un encuentro televisivo que tuvo lugar el pasado miércoles, 28 de mayo, en el que la audiencia pudo conocer a participantes como Heinny. El soltero, de 34 años y procedente de Guadalajara, acudió para encontrar a una persona con la que tener una relación seria. Respecto a lo que busca en su próxima pareja, lo tiene claro. Una persona «con alegría y que tengan el mismo rollo que yo».

Debido a que fue el primero el llegar al local, el joven tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera. Un intercambio de palabras donde el comunicador vasco se quedó sorprendido al descubrir que el soltero es «clarividente». Y es que, el participante considera que es «un don de nacimiento» al tener una hermana gemela. Asimismo, y respecto a sus gustos sexuales, le contó que es bisexual. «La gente opina que el bisexual se va más, por un lado que por otro, yo voy más con la persona. Si hay feeling y buen rollo, fluyo», indicó.

Minutos después llegó Nicky, la cita de Heinny. La participante, de 27 años, se presentó en el formato como «una chica muy extrovertida» y compartió su identidad trans. «Siempre me he sentido mujer, pero antes era no binaria hasta que decidí lo que realmente quería ser», confesó.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros ha sido bastante positiva. De hecho, Heinny no tuvo reparos en indicar que la soltera le daba muy «buena vibra». Por su parte, la colombiana también lo tuvo claro. «Guapo, muy majo y me gustó la personalidad que tiene», comentó en uno de los totales de First Dates.

Tras pasar a la mesa del restaurante, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas para descubrir si tenían gustos en común o no. Sin embargo, lo que jamás vio venir el soltero fue el tipo de profesión a la que se dedicaba su cita. «Hago películas para adultos», le explicó Nicky. Una confesión que dejó al participante de piedra.

Nicky se confiesa con su cita de ‘First Dates’

«Tengo amigas con OnlyFans, pero esto me ha pillado desprevenido», confesó el joven en privado. Pero, la soltera al ver lo incómodo que se había puesto su cita, se sinceró. «Estoy bromeando», le dijo ella. Una revelación que provocó las carcajadas del soltero. «Me lo dijo tan serio que yo me lo creí. Al principio me quedé un poco pillado, pero mi boca dijo ay no pasa nada», señaló él.

Respecto a amores pasados, la soltera fue honesta y le habló de uno de los momentos más complicados de su vida. «No sé si es correcto lo que voy a decir. El mundo da muchas vueltas, yo decía que yo con un dominicano, jamás, no discrimino ni nada, me pasó algo con un chico…», dijo. «Me echó de su casa porque no quise tener sexo con él», confesó a las cámaras.

Por su parte, Heinny le contó que estuvo casado. Pero, lamentablemente, no tuvo el final feliz que le hubiese gustado. Eso sí, le dejó claro que su deseo de volver a pasar por el altar seguía intacto. Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, los participantes aceptaron seguir conociéndose fuera del programa.