Este jueves, la paciencia de Beatriz Trapote se terminó en el plató de Pesadilla en el Paraíso y la periodista no dudó en estallar ante las diversas insinuaciones sobre su matrimonio con Víctor Janeiro, quien actualmente se encuentra dentro del reality.

La situación no puede ser más tensa dentro de la casa de Pesadilla en el Paraíso. El mal rollo que se ha generado entre Víctor Janeiro y Patricia Steisy, ha llegado hasta el plató del reality donde la mujer del torero, Beatriz Trapote, ha estallado contra la concursante.

Todo comenzó a raíz de que Steisy se quitase la camiseta y cabalgase con el pecho al descubierto mientras Víctor Janeiro le daba unas clases, un hecho que incomodó al torero. «Tengo tres niños y no quiero que ellos se confundan… No quiero que me pongan en esa situación», señaló visiblemente molesto.

¿De parte de quién estáis en esta discusión? 💥 🔁 Beatriz Trapote

❤ Marta Peñate 🌾 #PesadillaDebate3

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/wKdW0RyxCN — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) September 25, 2022

Patricia Steisy, dejó claro que ella es una mujer libre y que no oculta su cuerpo. «La vida avanza y no me tengo que adaptar a las personas de educación antigua. No soy una guarra soy una mujer libre», gritó la concursante.

Tras esto, Dani preguntó a su compañera si cree que el hermano de Jesulín ha podido engañar a su mujer, Steisy, todavía molesta señaló: «¿Tú qué crees que lleva tanto tiempo comiendo solo garbanzos?». Un comentario que no sentó nada bien a Beatriz Trapote.

La periodista no se quedó callada y no dudó en responder desde plató: «Yo entiendo la libertad y que cada una piensa lo que quiera. Pero si Víctor no lo concibe de esa manera y le está intimidando, si le resulta algo ofensivo pues tiene que respetarlo, es más conservador».

Además, Beatriz Trapote no pasó por alto la polémica de sus supuestas infidelidades. «Son insinuaciones que no pegan, yo estoy completamente tranquila. Una cosa es ser famoso y otra popular, y Steisy es popular. A mí ella me gusta pero cuando se pierden las formas se pierden la razón», señaló.