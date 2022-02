Tras crear un gran revuelo con su reaparición, Bastille ha lanzado su nuevo álbum, el cual se anunció con la llegada de su último sencillo ‘Shut Off The Lights’.

En esta nueva apuesta musical, la banda de pop-rock londinense refleja en este nuevo proyecto una idea bastante clara, la extrañeza de vivir en unos tiempos de ciencia ficción al estar rodeados por todas partes de tecnología.

Es un proyecto que toma la idea de contar con ilimitadas posibilidades que presenta el futuro, desde un viaje de evasión en ‘Thelma + Louise’, hasta el Nueva York de los años 80 en el ‘Club 57’.

Una temática actual, y que, lejos de ser una película de Steven Spielberg, muestra una realidad muy común en nuestra sociedad. Hace unos días, la conocida banda presentaba su último sencillo, ‘Shut Off The Lights’.

“Queríamos hacer algo que reflejara la euforia y la diversión de la canción. El tema es un momento de humanidad, normalidad e intimidad en el álbum, así que un vídeo que celebrara los pequeños momentos divertidos del día parecía tener sentido. Además, nos dan ganas de bailar, así que nos pareció correcto incluir eso también” comentaba Dan, miembro del grupo.

En el videoclip se muestra a la gente desconectada de la tecnología, aunque es ahí cuando surge la necesidad de volver a reconectarse a la vida real. Con motivo de esta temática, asisten a una contagiosa fiesta de baile, donde celebran la importancia de la conexión humana, esto supone una inmensa felicidad tras un apagón tecnológico que parece que se reactivará de manera irremediable.

