Bad Bunny y Arcángel sorprenden al realizar un concierto sobre el tejado de una gasolinera

2022 ha sido el año de los artistas latinos y la música en español y, sobre todo, de Bad Bunny. Aunque ha anunciado que en 2023 se tomará un muy merecido descanso, ha querido terminar el año por todo lo alto.

Benito y Arcángel llevan grabando el videoclip de La Jumpa, su colaboración para el álbum del segundo, desde hace ya un par de días por diferentes lugares de Puerto Rico. Esta canción es ya todo un éxito y los fans de ambos artistas están encantados con ella. Sobre todo, los de Bad Bunny, ya que les recuerda al estilo del artista en su época de 2016 y 2017.

Bad Bunny ft. Arcángel – La Jumpa en la Loiza P fkn R 🔥🇵🇷 @sanbenito pic.twitter.com/4kjaCPCNyq — g. (@dimelogii_) December 28, 2022

Justo ayer todo el mundo se llevaba una sorpresa al descubrir a los dos cantantes sobre el tejado de una gasolinera de la calle Loíza en la ciudad de San Juan, capital de la isla natal de ambos. Se trata de una de las más transitadas del núcleo urbano. Supuestamente lo que habría comenzado como la grabación de una de las escenas del videoclip, acabó como un concierto improvisado en el que se congregó una gran multitud.

Bad Bunny interpretó los mayores éxitos de Un Verano Sin Ti como Titi Me Preguntó, Me Porto Bonito, Efecto o El Apagón y, como no podía ser de otra manera, La Jumpa con Arcángel. No podía faltar el tema que los había reunido a todos allí. El resto de escenas incluyen entre otras al cantante haciendo regalos a niños en el estadio Roberto Clemente y, por último, a ambos artistas interpretando la canción en el interior de un club.

Este mini concierto encima del techo de una gasolinera se une a la lista de cosas épicas que ha hecho el puertorriqueño en este 2022. La verdad que no han sido pocas y esto es tan solo el broche final a un año extraordinario para el artista.