Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 10 de septiembre, los más fieles seguidores de esta serie diaria pudieron disfrutar del capítulo 251 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Rafael y Adriana se sienten profundamente destrozados, a la par que devastados, por la trágica y repentina pérdida de su hijo. Este duelo, como no podía ser de otra manera, acaba sumándose a otros tantos a los que se han visto obligados a hacer frente.

Lejos de que todo quede ahí, el de Guzmán se ha mostrado dispuesto a sincerarse como nunca con Bárbara. ¿De qué forma? Contándole todos los detalles respecto a la carta de su madre. Parece que ha llegado el momento perfecto para hacerlo, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Pero no todo queda ahí, puesto que el Duque ha tratado de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tratar de imponer su voluntad a como dé lugar. Pero no todo se trunca de forma repentina al recibir una inesperada y contundente acusación que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Y no solamente en su día a día, sino también en el de su círculo más cercano. ¿Conseguirá salir airoso de esta situación, a pesar de las numerosas complicaciones que han surgido?

¿Qué sucede en el capítulo 252 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 11 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo el duque acaba cayendo preso de la inquietud. Y todo como consecuencia de las innumerables y cada vez más constantes acusaciones. Muchas de ellas empiezan a ser verdaderamente graves.

En cuanto a Rafael, y como no podía ser de otra forma, no puede evitar sentir cierta desconfianza respecto a la propuesta que José Luis ha querido hacer a Adriana. Además, respecto al misterio de quién sirvió la merienda de Julio, alguien recuerda que, en realidad, fue Ana. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.