No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, desde luego, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 7 de julio pudimos disfrutar del capítulo 344 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo María no ha dudado un solo segundo en pedir a Andrés que vuelva a dormir con ella. Todo ello mientras Manuela parece darse cuenta de que Claudia está tratando de tapar su pena por la inesperada y repentina marcha de Raúl. En cuanto a Irene, acaba percibiendo que existe una enorme atracción de Cristina hacia Gabriel. Visiblemente preocupada por ella, no tarda en acercarse a Damián para saber más datos sobre él.

Lejos de que todo quede ahí, Luz empieza a tener dudas sobre la propuesta que Luis le ha hecho de tener un hijo. En cuanto a Marta, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir a Pelayo que tenga paciencia con el asunto de la paternidad, mientras que Fina también necesita pensarlo. Damián, por su parte, tiene una sorprendente idea con el objetivo de conmemorar el 25 aniversario de «Lavanda De la Reina», mientras que Carmen continúa insistiendo en su idea de convertirse en celestina de Chema y Claudia. ¡Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su objetivo! En cuanto a Gabriel, no duda en mostrarse profundamente interesado en intentar conocer todos y cada uno de los detalles del acuerdo que María llegó con don Pedro. Todo ello mientras Begoña parece correr peligro tras haber sido víctima de un inesperado asalto en el dispensario.

¿Qué sucede en el capítulo 345 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 8 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo, tras el robo en el dispensario, Begoña ha resultado herida. Gabriel, por su parte, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para robar a Cristina las llaves del laboratorio.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Fina confiesa a Marta que tiene ciertos miedos respecto a la maternidad, mientras que Damián empieza a interesarse sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Gabriel con Cristina. Y no va a parar hasta conseguir su objetivo, sin importar las consecuencias.

Por si fuera poco, observaremos cómo, al enterarse de que Begoña ha sido herida en el robo, Andrés quiere ir junto a ella. Gema encarga a Fina que haga unas fotografías a Teo. Don Pedro, ahora que tiene el apoyo de Joaquín, hace todo lo que está en su mano para intentar ganarse, cuanto antes, el favor de Luis. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.