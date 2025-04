Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 24 de abril, los espectadores disfrutaron del capítulo 294 de Sueños de libertad en Antena 3, donde han visto cómo Begoña está dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para hacer ver a María que no es una buena influencia para Julia. Marta, por su parte, ha querido contar a Fina todos los detalles de lo todo lo que ha sucedido durante la junta. Dadas las circunstancias, Joaquín no puede evitar estar verdaderamente ilusionado con la idea de adoptar, pero lo cierto es que Gema necesita tiempo para poder asimilar todo lo que está sucediendo en su día a día.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo don Pedro ha acabado dándose cuenta del interés de su hermana en el doctor Herrera, mientras que Damián tiene un tenso enfrentamiento con Luz por haber ejercido durante todo este tiempo en el dispensario sin tener título. Claudia, a pesar de todo, no pierde el interés en Raúl, hasta tal punto que no tarda en preguntar por él a su tía. Desolada por la situación que está atravesando con Julia, Begoña opta por buscar consuelo en Digna, al ser la única persona que puede comprender cómo se encuentra en estos momentos. Andrés ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para echar en cara a María que está acaparando toda la atención de Julia, pero Raúl no tarda en salir en su defensa. Digna se ve obligada a intervenir para tratar de evitar que Damián denuncie a Luz.

¿Qué sucede en el capítulo 295 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 25 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Damián no duda un solo segundo en sondear a Herrera para tratar de descubrir mucha más información sobre el secreto de Luz. Preocupada, la doctora confiesa a Begoña que Damián ha descubierto que ha estado ejerciendo en el dispensario sin título.

Digna se alegra muchísimo al ver cómo don Pedro mantiene una postura de lo más amigable con Andrés, mientras que Gema opta por armarse de valor. Y todo para confesar a las chicas de la tienda que padece un problema en el corazón que le impide tener hijos. Por si fuera poco, confiesa a Joaquín cuál es la decisión que ha tomado respecto a la adopción.

Manuela hace una advertencia a Raúl, y es que tiene que mantener distancias con la familia, mientras que Julia, como consecuencia de la manipulación a la que está sometida, comunica que le gustaría que María y Andrés arreglasen su situación. Begoña está preocupada al ser consciente de que Andrés puede caer, de nuevo, en las manipulaciones de la mujer. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.