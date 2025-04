No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta sorprendente y espectacular historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 23 de abril, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 293 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Damián, tras hablarlo con Marta, no duda en contratar a un detective privado para que investigue a don Pedro, mientras que Tasio y Carmen celebran lo sumamente bien que ha ido la reunión. Luz ha hecho saber a Begoña que, finalmente, ha tomado una decisión respecto a la propuesta de Damián de sustituir a Herrera en el dispensario hasta nueva orden.

Lejos de que todo quede ahí, Irene empieza a entender la decisión que Digna ha tomado respecto a la propuesta de don Pedro, mientras que Joaquín se sincera con Luz respecto a la cardiopatía de Gema. La doctora Borrell, por tanto, es consciente de la dificultad de la joven para tener hijos, por lo que no tarda en darle a conocer otras tantas alternativas que existen para poder cumplir su deseo. María no duda un solo segundo en apuntarse su primer tanto desde que es tutora de Julia, y es haber logrado que la niña consiga el papel de Cenicienta. Don Pedro y Damián tienen una tensa discusión como consecuencia de sus diferencias a la hora de gestionar la fábrica, mientras que Andrés y Marta toman la decisión de visitar a Luis con la intención de hacer las paces con su primo. Damián se queda verdaderamente sin palabras al descubrir que Jesús De la Reina investigó a Luz.

¿Qué sucede en el capítulo 294 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 24 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Begoña hace todo lo que está en su mano para que María llegue a entender que, en realidad, no es una buena influencia para Julia. Marta decide sincerarse con Fina, haciéndole saber todos los detalles de lo que ha ocurrido durante la junta.

Joaquín no puede evitar mostrarse muy ilusionado ante la idea de adoptar, pero lo cierto es que Gema lo único que necesita es tiempo. Don Pedro no ha tardado en darse cuenta del enorme interés que está mostrando su hermana en el doctor Herrera, mientras que Damián se enfrenta a Luz por haber estado ejerciendo en el dispensario sin tener el título para hacerlo.

Claudia se ve incapaz de perder el interés en Raúl, hasta tal punto que no tarda en preguntar a su tía por él. Desolada por la situación de Julia, Begoña opta por buscar consuelo en Digna. Andrés estalla contra María, acusándola de acaparar la atención de Julia. A pesar de todo, Raúl no tarda en defender a María, sin importar las consecuencias. Todo ello mientras Digna interviene para que Damián no denuncie a Luz. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.