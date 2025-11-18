Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 17 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 438 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Claudia no ha tardado en dar a conocer la decisión que ha tomado respecto a la casa cuna. Además, todos y cada uno de sus planes van a verse truncados de la forma más impactante. Begoña comunica una noticia a la familia, pero también se siente profundamente triste al enterarse del futuro de la casa cuna. Es algo que, desde luego, no se esperaba en absoluto, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo, después de lo ocurrido, Digna se plantea una nueva posibilidad. Y todo para tratar de cambiar, en mayor o menor medida, su situación actual. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. En cuanto a Cristina, tiene un nuevo y peculiar encuentro con Beltrán, que le deja completamente descolocada y sin palabras. Pero no todo queda ahí, puesto que Andrés se muestra profundamente tajante con María. Es más, no tarda en ponerse manos a la obra para investigar el pasado con Gabriel, y todo con la firme intención de buscar información que pueda llegar a comprometerle de alguna forma.

¿Qué sucede en el capítulo 439 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 18 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Damián no duda un solo segundo en marcar distancias con Digna. Es más, sin quererlo, acaba sincerándose profundamente con la persona que menos espera. Claudia empieza a plantear una posible salida para tratar de asegurar el futuro de la casa cuna.

Eso sí, para ello, necesita la aprobación de Cloe. Ella, a su vez, no tarda en aprovechar la ocasión que se le presenta para plantear a Luz una propuesta de lo más inesperada. Algo que podría llegar a cambiar, de forma radical, el rumbo de todo. Luis y Cristina vuelven a trabajar juntos en un proyecto de la empresa.

Todo ello mientras Joaquín descubre algo que podría llegar a despertar en él una nueva ilusión de carácter profesional. En cuanto a Andrés, no ha dudado en aprovechar la ocasión para preguntar a Marta sobre algunas de las tantas sospechas que le han surgido. ¿Logrará resolverlas? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes en Antena 3.