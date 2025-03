No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después. El pasado miércoles 19 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 269 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Begoña, pese a contar con el apoyo incondicional de Andrés, es absolutamente incapaz de aceptar la inminente marcha de Julia. Todo ello mientras don Pedro ha logrado algo para tratar de detener, de una vez por todas, los planes de Jesús. Es consciente de que es un importante y crucial paso que debe dar, sin pensar en absoluto en las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de la enorme tristeza que siente por no haber podido asistir a la boda, Fina tiene un gesto verdaderamente especial con Marta. Se trata de un detalle que consigue emocionar a la mujer de Pelayo. ¡Algo sencillamente impresionante! Manuela da el importantísimo paso de cuidar a María, ya que ve en ella una enorme aliada. Doña Clara ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para afear tanto a Pelayo como a Damián, y todo por la actitud que tuvo Marta durante la ceremonia matrimonial. Ella, a pesar de las constantes y duras reticencias de doña Clara, ha tomado la firme decisión de pasar su noche de bodas con quien considera que es su verdadero y gran amor. Digna siente una profunda preocupación al saber que Joaquín ha vuelto a beber, mientras que don Pedro consigue poner a Jesús contra las cuerdas.

¿Qué sucede en el capítulo 270 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 20 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Digna continúa muy preocupada, puesto que no tiene ni la menor idea de cómo afrontar lo que está ocurriendo. Hasta tal punto que no encuentra la manera de enfrentarse, de una vez por todas, a su familia.

Por si fuera poco, vamos a ver cómo Andrés ha hecho una firme petición a Begoña. ¿En qué consiste? En que mienta descaradamente a la Guardia Civil. Al fin y al cabo, su detención es demasiado reciente, por lo que tiene cierto temor a que, de primeras, pueda ser el sospechoso de lo sucedido.

Pelayo y Marta no dudan en plantear un pacto de convivencia al ser consciente de las numerosas tensiones que tuvieron en su noche de bodas. Es hora de coger las riendas de la situación. Irene y Pedro, por su parte, no pueden evitar sentir una enorme preocupación por la investigación de la Guardia Civil. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, que se emite de lunes a viernes, en Antena 3.