No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 18 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 268 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Begoña no ha dudado un solo segundo en compartir su frustración con Andrés. Y todo porque si Jesús finalmente cumple su amenaza de llevar a Julia a París, la perderá para siempre. Por si fuera poco, observamos cómo Gaspar no ha dudado un solo segundo en hacer a Claudia una confesión que tiene estrecha relación con Manuela, todo ello mientras Begoña decide sincerarse con Digna.

Así pues, le hace saber cuáles son los verdaderos planes de Jesús, para intentar que le ayude a impedir que Julia se marche. Lejos de que todo quede ahí, Górriz ha hecho el importantísimo y crucial paso de confesar a Jesús todo lo que hizo con don Pedro para lograr que los planes de Joaquín se tambaleasen. Fina se ha visto obligada a tomar una drástica y contundente decisión respecto a su asistencia a la boda de Marta y Pelayo. Jesús no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para poner una única condición para quedarse en Toledo y no llevarse a Julia a París con él. Como consecuencia de la anosmia que sufre, Luis siente una profunda tensión con Luz. Todo ello mientras todos están más que de acuerdo en que Jesús está haciendo de las suyas, a modo de chantaje, para conseguir un nuevo objetivo.

¿Qué sucede en el episodio 269 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 19 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña, a pesar de contar con el apoyo incondicional de Andrés, se niega a aceptar la posible e inminente marcha de Julia. Don Pedro ha logrado tener una idea para tratar de conseguir parar en seco los planes de Jesús.

Lejos de que todo quede ahí, y pese a la tristeza que siente por no haber podido asistir a la boda, Fina toma la firme decisión de tener un emotivo detalle con Marta. Manuela da el importantísimo paso de cuidar a María, puesto que ve en ella a una aliada perfecta para tratar de lograr sus objetivos.

Doña Clara da un toque de atención a Pelayo y a Damián por la actitud que ha tenido Marta durante la boda. Ella, a pesar de las constantes reticencias de doña Clara, ha dado el paso de pasar la noche de bodas con su verdadero amor, sin importarle las consecuencias. Todo ello mientras una muerte provoca un giro radical en la historia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.