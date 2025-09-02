No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 1 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Evren se muestra profundamente decepcionado con Bahar tras haberse enterado de que no está segura si debe casarse con él o no. En cuanto a Cem, se muestra profundamente ilusionado con su obra. Evren no duda en apoyarle en todo momento, pero todo cambia de forma radical cuando la policía aparece de un instante a otro en el teatro.

Y todo para detenerle por un robo justo antes de la actuación. Una situación verdaderamente complicada y tensa que ha producido una enorme decepción en Evren, como no podía ser de otra forma. Lejos de que todo quede ahí, Timur no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para reprochar a Bahar, tras haberse enterado de que, a buen seguro, va a casarse con Evren. Los dos, como era de esperar, acaban protagonizando una nueva y tensa discusión. Por si fuera poco, hemos visto cómo Gülçiçek decide cuidar de sus nietos junto al doctor Reja, pero los dos se ven sorprendidos no solamente por Bahar, sino también por el resto de la familia. Como es de esperar, dadas las circunstancias, todos se quedan verdaderamente impactados por la situación que presentan, puesto que, bajo ningún concepto, se la esperaban.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 2 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Bahar se sincera, como nunca, con Evren, confesándole que de verdad le quiere. Por si fuera poco, esta le pide matrimonio para demostrarle que no tiene dudas. Los dos acaban fundiéndose en un beso apasionado para celebrar su amor.

Lejos de que todo quede ahí, Evren confiesa que Timur le arrebató el puesto de médico jefe tras un chantaje. Es ahora cuando decide contarlo, puesto que Timur no ha tenido reparos a la hora de intentar meter en problemas a su hermano Cem. Bahar descubre que está embarazada y se lo hace saber a su amiga Çagla.

Como es de esperar, las dos se quedan completamente en shock. Evren se emociona muchísimo al descubrir que va a ser padre. Aun así, Bahar cree que no es el momento, puesto que no puede renunciar a su vida otra vez. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.