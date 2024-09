No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 26 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 430 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, hemos podido ver cómo Catalina ha dado el paso de reunirse con Pelayo para, finalmente, contarle algo que llevaba muchísimo tiempo ocultando. En cuanto a Martina, ha acabado estallando contra Julia. Tanto es así que no duda en echarla de palacio. Contra todo pronóstico, Curro ha optado por defenderla mientras le ha hecho saber que puede quedarse allí el tiempo que crea necesario puesto que ahora es su invitada. Es algo que ha dejado a Martina completamente sin palabras, y no es para menos.

El sargento Burdina, tras descubrir la verdad, ha optado por interrogar a Pía. Ésta, por su parte, ha decidido ir en busca de su hijo. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo la Duquesa de Carril no ha tardado en aprovechar la ocasión para exigir a su hija que devuelva, de una vez por todas, todo el dinero que robó. En cuanto a Teresa, ha hecho saber a Marcelo que no puede seguir fingiendo, ni un segundo más, que son marido y mujer. Jana y Manuel, por su parte, han acudido con ilusión a la ermita donde van a darse el «sí, quiero». Tanto el hijo de los Marqueses de Luján como la doncella son verdaderamente conscientes de las consecuencias de sus actos, pero a la vista está que están dispuestos a luchar contra lo que haga falta para hacer su sueño realidad.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, viernes 27 de septiembre?

María Fernández no ha tardado en darse cuenta que su cuaderno de relatos ha traído inesperadas y contundentes consecuencias en palacio. Martina, a pesar de haber pedido expresamente a Julia que abandone el palacio, acaba pidiéndole disculpas. Es más, trata por todos los medios de estar en buena armonía tanto con Curro como con ella.

Simona se ha quedado verdaderamente preocupada por Catalina. Es por eso que da el paso de acercarse a Pelayo para tratar de encontrar alguna explicación. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que el Conde de Añil se niega a decirle ni una sola palabra. Cruz, sin sospechar lo que está pasando por la mente de su hijo, se muestra realmente cercana y comprensiva con él.

El heredero del Marquesado de Luján, por su parte, se muestra verdaderamente dispuesto a dejar completamente sin palabras a toda su familia. Y todo como consecuencia de una drástica decisión que va a marcar un antes y un después en palacio, y para siempre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.