La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 25 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 429 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo el sobre que el sargento Burdina encontró entre las ropas del cuerpo sin vida de Gregorio ha provocado, inevitablemente, un giro en la investigación. Es por eso que a Rómulo no le queda otra opción que tomar una complicadísima decisión con el objetivo de que Manuel no se vea implicado en un asunto tan sumamente complejo. Todo ello mientras el hijo de los Marqueses de Luján ha dado el paso de avisar a Catalina.

Y es que probablemente necesite que le defienda cuando llegue el momento oportuno. Esto provoca una enorme incertidumbre en su hermana, y no es para menos. La Marquesa de Luján ha empezado a sentir que está al límite por la cantidad de cuestiones a las que tiene que hacer frente. Sobre todo cuando, en el instante más inesperado, ha descubierto el secreto mejor guardado de su hijo. En cuanto a Vera, somos testigos de cómo está cada vez más al límite como consecuencia de la constante negatividad por parte de Lope. No solamente le exige un esfuerzo, sino que le hace saber que, si no cambia de actitud, acabarán rompiendo su relación sentimental. Martina empieza a tener serias sospechas de la inesperada cercanía de Julia y Curro. Tanto es así que no ha podido evitar empezar a sentir ciertos celos.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, jueves 26 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de la serie diaria de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Catalina, finalmente da el paso de reunirse a solas con Pelayo. Y lo hace para desvelarle algo que lleva mucho tiempo ocultando. Ha llegado el momento más que perfecto para sincerarse de una vez por todas.

Martina no puede evitar estallar, como nunca, contra Julia. Hasta tal punto que ha dado el paso de echarla de palacio. Contra todo pronóstico, Curro decide defender a la joven, haciéndole saber que puede quedarse el tiempo que considere oportuno. Al fin y al cabo, ahora es también su invitada. El sargento Burdina, tras descubrir toda la verdad, opta por interrogar a Pia. Ésta, por su parte, decide que es el instante idóneo para buscar a su hijo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo la Duquesa de Carril no ha dudado un solo segundo en exigir a su hija que, de una vez por todas, devuelva el dineral que robó. En cuanto a Teresa, decide sincerarse como nunca con Marcelo, confesándole que no puede seguir fingiendo que están casados. Jana y Manuel, finalmente, acuden a la ermita donde van a darse el «sí, quiero». No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.